El porcentaje de mujeres en másteres de gestión deportiva aumenta, según LaLiga y AEMED.

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de mujeres en másteres de gestión deportiva ha aumentado del 13 al 24 por ciento en el último año, según informaron LaLiga y la Asociación Española de Mujer, Ejecutivas y Deporte (AEMED) en la II Jornada 'Mujer y deporte: gestión y dirección deportiva', celebrada este miércoles en la sede de LaLiga.

En la misma se han analizado los datos del último estudio realizado por la AEMED, que analiza los porcentajes de mujeres entre alumnado y profesorado de 10 programas de máster de gestión y dirección deportiva. Las cifras en comparación a las del año pasado revelan un aumento de la presencia de alumnas en másteres.

Mientras que el año pasado el porcentaje de presencia de mujeres era tan solo de un 13 por ciento, este año ha aumentado hasta un 24 por ciento, un aumento de 11 puntos. En el curso 2022-23, de un total de 688 alumnos, 168 de ellos son mujeres.

Si comprobamos los datos de mujeres presentes en el claustro de másteres de gestión deportiva y dirigiendo proyectos de final de máster acerca de este tema se puede ver que las cifras han descendido. En cuanto a las primeras, tan solo un 13,8 por ciento de mujeres están presentes en el claustro seguido de un 14,4 por ciento dirigiendo proyectos de final de máster.

En cuanto a las posibilidades de empleabilidad, tanto hombres como mujeres tienen la misma igualdad para conseguir empleo con un 87 por ciento.

Para el director de LaLiga Business School, José Moya, es un orgullo volver a contar con la Asociación Española de Mujer, Ejecutivas y Deporte en la sede de LaLiga. "Es fundamental para LaLiga y para LaLiga Business School aportar todo lo que esté en nuestra mano para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en cualquier ámbito de la sociedad. Además, el aumento de la presencia de alumnas en másteres es una gran noticia y una motivación para que continuemos en la misma línea para llegar a la máxima presencia de mujeres posible", dijo.

Según la presidenta de AEMED, Theresa Zabell, la situación de la mujer en el deporte no es la misma que cuando ella fue a los Juegos Olímpicos. "Desde los 11 años quise participar en los Juegos Olímpicos, pero en el deporte de vela las mujeres no podíamos ir, necesitamos años hasta que nos incluyeron. Además, a pesar de ganar medallas, las portadas de periódicos las ocupaban hombres, no las ocupábamos nosotras. Por suerte esto ha cambiado y ya hay mujeres en estas portadas. Si hemos conseguido este cambio, debemos continuar y luchar por el cambio en la gestión y dirección deportiva. Con jornadas como esta intentamos mostrar los datos de esta realidad para luchar porque cada vez haya más mujeres en este ámbito deportivo. Necesitamos conseguir la igualdad completa", reivindicó.