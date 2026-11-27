El jinete portugués Duarte Sabara recibe el trofeo de ganador del Trofeo UAX de la Mutua Madrid Horse Week 2026 - MANUEL QUEIMADELOS

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jinete portugués Duarte Sabra, a lomos de 'Fernhill Leonardo', fue vencedor del Trofeo UAX, la primera prueba del CSI5* de la Mutua Madrid Horse Week que celebró este jueves su primera jornada en Ifema Madrid, según informó la organización en nota de prensa este viernes.

El evento, disputado al cronómetro sobre obstáculos de 1'45 metros de altura y en el que tomaron parte 49 binomios, fue dominado por Seabra, que estableció el mejor registro de los 18 recorridos sin penalización que tuvo la prueba con 64.50, batiendo por más de segundo y medio al italiano Lorenzo de Luca con 'Golden du Breuil'. El tercer puesto fue para el Manuel Fernández Saro, que con 'Baloys PS' empleó 68.70, mientras que la también española Pilar Lucrecia Cordón fue quinta con 'Actiongrace PS' (69.76).

La primera jornada de la MMHW también contó con la primera prueba calificativa de la Copa del Mundo de Enganches, cuyo resultado determinó el orden de salida de la prueba puntuable para la prueba de la Copa del Mundo, una de las novedades de esta cita en la capital.

El triunfo fue para la leyenda de la Copa del Mundo de Enganches, el veterano australiano Boyd Exell, con un tiempo de 245.13 segundos que marcó diferencias con sus rivales, encabezados por los neerlandeses Bram Chardon (256.02) y Koos de Ronde (259.35), con el español Antonio Pérez Pedrajas en la quinta posición tras una gran segunda manga.