El primer campeonato de monoplazas de España para pilotos de 14-15 años contará con 32 participantes

Imagen de un monoplaza de La Eurocup-5 - EPIC CHAMPIONSHIPS

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) y EPIC Championships impulsarán en 2027 la Eurocup-5, un campeonato pionero en España que permitirá competir en monoplazas a jóvenes pilotos de entre 14 y 15 años, con una clara vocación de promoción del talento español y de facilitar el acceso al automovilismo más allá de la capacidad económica de las familias, y que ya ha cubierto sus 32 plazas por ocho equipos.

La Fórmula 4 española, que acaba de cumplir diez años de historia, se ha consolidado como uno de los campeonatos de referencia internacional en la formación de jóvenes pilotos y su elevado nivel competitivo reúne actualmente a participantes de más de veinte nacionalidades, incluidos jóvenes talentos integrados en los programas de desarrollo de equipos de Fórmula 1 como Red Bull o Mercedes.

Este crecimiento ha supuesto también un incremento de la exigencia deportiva y económica para quienes aspiran a dar el salto del karting a los monoplazas. Ante esta realidad, la RFEDA y EPIC Championships han decidido impulsar un nuevo escalón formativo que facilite una transición más progresiva, accesible y segura, mediante monoplazas de 120 caballos de potencia, antes de afrontar las exigencias de los vehículos de Fórmula 4, de aproximadamente 180 caballos.

La respuesta de los equipos y del sector del automovilismo ha sido inmediata, hasta el punto de que las 32 plazas previstas para la temporada inaugural de 2027 ya han sido cubiertas por los ocho equipos confirmados. Entre ellos figuran estructuras de reconocido prestigio como Drivex y proyectos impulsados por grandes referentes del automovilismo español, como Palou Motorsport.

"El principal objetivo de la Eurocup-5 es descubrir, formar y promocionar a nuevos talentos españoles, procurando que sean sus capacidades deportivas, su preparación, su esfuerzo y su proyección de futuro los factores determinantes para progresar en el automovilismo", , indicaron desde la RFEDA y EPIC Championships.

De esta manera, el nuevo campeonato nace también con la voluntad de generar nuevas oportunidades para los jóvenes pilotos procedentes del karting y contribuir a que España continúe siendo una referencia internacional, no solo en la organización de competiciones, sino también en la formación de sus propios deportistas.

Otro de los pilares fundamentales del proyecto será la formación académica y personal de los participantes. La organización ha diseñado un calendario especialmente adaptado a su edad, de manera que los jóvenes pilotos únicamente tendrán que ausentarse de sus obligaciones escolares durante tres días a lo largo de toda la temporada.

De hecho, el calendario de la Eurocup-5 estará compuesto por cinco pruebas distribuidas entre viernes y domingo, en los circuitos de MotorLand Aragón, Portimao, Jerez, Navarra y Barcelona-Cataluña, y dos de estas citas se celebrarán, además, durante períodos vacacionales, favoreciendo la compatibilidad entre la actividad deportiva y la formación académica. El programa se completará con cuatro jornadas de entrenamientos de pretemporada y otras cuatro de postemporada.

La seguridad constituirá igualmente una prioridad absoluta ya que pilotos profesionales participarán en la evaluación inicial de los jóvenes durante el primer test oficial, con el propósito de comprobar que reúnen las habilidades, la preparación y la destreza necesarias para competir en las mejores condiciones.

"Con esta iniciativa, la Real Federación Española de Automovilismo refuerza su compromiso con el deporte base y con la creación de un itinerario de formación sólido, progresivo y sostenible", señaló el organismo.