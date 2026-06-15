'Nuestra Próxima Estrella' llega a red de pantallas de CaixaBank para impulsar captación de talento paralímpico

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

'CaixaBank' ha dado un paso más en su estrategia de impacto social con la activación de una campaña sin precedentes en su red de oficinas de cara a promocionar la campaña 'Nuestra Próxima Estrella', el programa impulsado por ambas entidades para detectar, apoyar y captar a niños y jóvenes con discapacidad interesados en iniciarse en el deporte paralímpico.

De este modo, por primera vez, la entidad pone a disposición de un partner estratégico, en este caso, el Comité Paralímpico Español (CPE), el conjunto de sus pantallas interiores y exteriores para amplificar una iniciativa de captación de talento deportivo.

La activación arrancó este fin de semana con un 'Social Weekend' durante el cual las pantallas exteriores de 546 oficinas emitieron de forma exclusiva el contenido de la campaña, siendo la primera vez que un patrocinio se activa de manera masiva en este canal, consolidando la red física de 'CaixaBank' como un soporte de comunicación de alto impacto.

A partir de hoy, la campaña se integrará también en las pantallas interiores de 1.046 oficinas, ampliando su alcance, y, posteriormente, desde el 20 de junio, la difusión se extenderá de nuevo a los soportes exteriores, configurando una cobertura omnicanal dentro del ecosistema de oficinas.

"De este modo, CaixaBank transforma su red comercial en una palanca directa de captación, acercando el programa a clientes, familias y entorno cercano de potenciales participantes", señalaron en un comunicado la entidad y el CPE.

Para ambas partes, esta campaña responde a un triple objetivo estratégico como es impulsar la captación de talento deportivo entre jóvenes con discapacidad, reforzar el posicionamiento de 'CaixaBank' como entidad referente en el impulso del deporte paralímpico y activar a la sociedad como agente clave en la identificación de nuevos talentos.

A través de contenidos audiovisuales y códigos QR de inscripción, la iniciativa facilita el acceso al programa 'Nuestra Próxima Estrella', favoreciendo la participación y reduciendo las barreras de entrada al deporte paralímpico.