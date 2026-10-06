El Proyecto Cohete de la RFEA arranca en Cieza con el primer Auxiliar Técnico Deportivo de España

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Cohete, la iniciativa pionera de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) que busca favorecer la participación de niños y niñas con trastornos del espectro autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo en las escuelas de atletismo de toda España, arranca este martes 6 de octubre en la localidad murciana de Cieza con el primer Auxiliar Técnico Deportivo (ATD) de España.

El programa piloto comienza en el UCAM Athleo Cieza, financiado por la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia a través de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), con tres niños y busca desarrollar un modelo que pueda extenderse al resto de España.

El proyecto contará además con una ratio de un 'ATD' por cada tres participantes. Según indicó la RFEA en nota de prensa, esta nueva figura profesional especializada actuará como apoyo durante los entrenamientos y como nexo entre los niños, los entrenadores y el equipo, favoreciendo su inclusión dentro de la dinámica habitual del club.

El piloto tendrá una duración inicial de tres meses, de octubre a diciembre de 2026, y las sesiones se desarrollarán los martes y jueves por la tarde, coincidiendo con los entrenamientos habituales del UCAM Athleo Cieza, contemplándose la incorporación progresiva de nuevos participantes en función de la evolución del programa.

"Esta experiencia supone un nuevo avance dentro del Proyecto Cohete, después del mapeo nacional impulsado por la RFEA para conocer la realidad de los niños con autismo y otras necesidades de apoyo en las escuelas de atletismo españolas", remarcó la federación.

Esta indicó que el estudio permitió identificar a 675 niños con necesidades de apoyo en 138 escuelas de atletismo, unos datos que pusieron de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando recursos y herramientas que faciliten su participación en la práctica deportiva.

El programa que ahora comienza en Cieza permitirá trasladar ese trabajo a un entorno real de entrenamiento y evaluar la figura del Auxiliar Técnico Deportivo. Durante los tres meses se realizará un seguimiento continuo bajo la supervisión de la FAMU y la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia, con una evaluación que tendrá en cuenta aspectos como la evolución de los niños, su bienestar emocional, su integración en el grupo y la reducción de incidencias. Los resultados obtenidos permitirán valorar el funcionamiento del modelo y estudiar su posible aplicación en otros territorios.

"Con esta iniciativa, la RFEA, junto a la FAMU y las instituciones implicadas, continúa dando pasos para convertir los datos y conclusiones del Proyecto Cohete en medidas concretas, con el objetivo de favorecer un atletismo cada vez más accesible e inclusivo y avanzar hacia soluciones que puedan tener continuidad y ser replicadas en el conjunto del territorio nacional", subrayó la federación.