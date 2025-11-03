La prueba madrileña del Circuito Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026 se celebrará el 6 de febrero

Archivo - El atleta español Enrique Llopis, durante el mitin de Madrid del Circuito Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Mundial de Atletismo en Pista Cubierta dio a conocer este lunes las 77 competiciones que se disputarán en la temporada 2025-26, con la novedad del cambio de fecha de la prueba que se disputa en Madrid, que pasa de cerrar el circuito, como en 2025, a ser la cuarta de las ocho que forman la categoría oro, teniendo lugar el 6 de febrero del próximo año.

"A menos de tres meses de la primera prueba de la temporada en la categoría de oro, ya se han anunciado las pruebas en 24 países de Asia, Europa y Norteamérica y se han confirmado las disciplinas puntuables. La gira ha pasado de siete reuniones en 2020 a 77 competiciones para la temporada 2025-26", anunció 'World Athletics' en un comunicado de prensa.

El próximo Circuito Mundial en Pista Cubierta comienza el 13 de diciembre en Bucarest (Rumanía), de categoría Challenger, y termina el 12 de marzo en Uppsala (Suecia), de categoría Plata. Se disputarán ocho reuniones de categoría Oro, empezando en Boston (Estados Unidos) el 24 de enero y terminando en Torun (Polonia) el 22 de febrero. En 2025, la serie cerró en Madrid el 28 de febrero, mientras que el próximo año, esa prueba se celebrará el día 6 del mismo mes, siendo la cuarta de las ocho.

Con este circuito, los atletas se preparan para el Campeonato del Mundo de Kujawy Pomorze 26, que se celebrará en Polonia del 20 al 22 de marzo. Las disciplinas puntuables del Circuito Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en 2026, en el nivel Oro, serán los 400 metros, 1500 metros, 60 metros vallas, salto de altura y salto de longitud para las mujeres. En categoría masculina, por su parte, serán los 60 metros, 800 metros, 3000 y 5000 metros, salto con pértiga, triple salto y lanzamiento de peso.

Los tres mejores resultados de cada atleta contarán para su puntuación total y el deportista con más puntos en cada disciplina puntuable será declarado ganador y recibirá una bonificación de 10.000 dólares y una inscripción para el Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta Kujawy Pomorze 26.

Además de la prueba madrileña, en España se celebrarán otras cuatro en 2026, en Antequera, Sabadell, Valencia y Ourense. La primera será en la ciudad malagueña el 17 de enero, en categoría Challenger, mientras que Sabadell acogerá la prueba de la misma categoría el 23 de enero. El Gran Premio Ciudad de Valencia, de categoría Bronce, será el día 31, mientras que la prueba en Galicia será después de la de Madrid, el 21 de febrero, también en categoría Challenger.