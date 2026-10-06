Rafael de los Santos: "Ambicionamos que el fútbol americano se vea como una opción en España"

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de NFL en España, Rafael de los Santos, aseguró este martes que están centrados en "consolidar el éxito" que tuvo el partido del año pasado en el Santiago Bernabéu con el de este 2026 entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, "bastante atractivo", y que no es más que "el pistoletazo de salida" para un trabajo que se desarrolla durante todo el año y con la ambición de lograr que "el fútbol americano se vea como una opción en España" y que esté en las conversaciones de los lunes.

"El proyecto está ahora en el año que queremos consolidar lo de 2025 y establecer que el partido de Madrid tenga el éxito que tuvo, crecer en nuestra excelente relación con el Real Madrid y el Bernabéu, y con las instituciones para que Madrid nos aporte en organización, capacidad y repercusión internacional", expresó De los Santos en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Comunidad de Madrid y la UCJC.

El directivo puntualizó que el duelo del próximo 8 de noviembre entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals "no es más que el pistoletazo de salida para el resto de 364 días del año". "Tenemos muchas actividades para hacer que este deporte sea más conocido y más comentado por todo el mundo. Sabemos que España es un país de fútbol, pero queremos tener un espacio ahí", subrayó.

Por eso, el titular que le gustaría ver el 9 de noviembre es que "la NFL lo vuelve a hacer". "Que todo el mundo quiera volver, incluidos los equipos. En la última Super Bowl un dueño de un equipo me dijo que qué tenía que hacer para jugar en Madrid y le dije que no era conmigo con quien tenía que hablar", relató De los Santos.

Y más a largo plazo, desea que "un día tomando café la gente te pregunte por el partido del fin de semana del Real Madrid o el FC Barcelona y que en la misma conversación diga que el que le ha gustado ha sido el de los Patriots contra los 49ers". "Eso sería algo que demostraría que hemos hecho en parte bien el trabajo", señaló.

"Si somos menos románticos y pensamos más en el largo plazo, queremos tener ese impacto en el deporte de base y ambicionamos que se vea el fútbol americano como una opción. Que el día de mañana, que seguro que el fútbol sigue siendo el deporte favorito, el nuestro esté en el 'Top 3' en España", sentenció al respecto.

Preguntado por la forma en la que se eligen los equipos que juegan fuera de los Estados Unidos, el director de NFL en España detalló que tiene en cuenta el Programa de Mercado Global, "en el que España se encuentra" y donde tiene "la suerte" de que se han establecido "tres equipazos" como los Miami Dolphins, los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs, pero que para designar los elegidos "es un criterio diferente".

Así, cada año elige una de las dos conferencias, la Americana y la Nacional, y "se tienen en cuenta un montón de parámetros" y "en base a criterios mucho más matemáticos", apoyados en un "un modelo entero detrás". "A diferencia de lo que sucedía al principio, los equipos tenían un poco de pereza de ir a jugar estos partidos internacionales y ahora, desde hace un tiempo, es todo lo contrario. Tienen muchísima voluntad y quieren realmente ir a jugar esos partidos", remarcó.

De cara al partido de noviembre, tienen "muchas experiencias previstas" como las que han llevado a cabo en Sevilla o el año pasado en Bilbao donde se vio que "la gente siente mucho por el fútbol americano". "Dentro de nuestros objetivos está el de tener el 'feed' cultural y no hay mejor momento que tener un evento alrededor de la cultura y la celebración de la Hispanidad como 'Culture Club', con el que pretendemos que la gente se acerque a la NFL de forma diferente con conexión con la música, la gastronomía o el arte. Es una forma distinta de acercar la NFL a la gente", resaltó.

De los Santos reiteró que "la presencia va más allá del partido" y se refirió a los diferentes clínics que hacen los equipos de la NFL, siendo el de los Miami Dolphins en España "los de más éxito de público", mientras que saben que deben trabajar también "en todo lo que puedes generar que te acerca a diferentes generaciones".

"SEGURO QUE PODEMOS SUPERAR LOS NÚMEROS DE 2025"

Con todo, son "ambiciosos" y pretenden "superar" el impacto económico del partido del año pasado, con 70 millones de euros en alojamiento, transporte y ocio, al margen de otros 21,2 millones en hostelería y restauración. "A nivel de atractivo, es un partido bastante atractivo, y lo que pensamos es que la experiencia siga siendo excelente, como lo fue el año pasado, mejorando aquellas cosas que nos sirvieron de aprendizaje para que la gente todavía tenga una mejor experiencia. Y creo que si somos capaces de replicar un poco ese modelo, todo lo demás viene dado", puntualizó.

"Si conseguimos que este evento mantenga los estándares, que lo conseguiremos, y que el partido sea excelente, que lo será, seguro que podemos superar los números del año pasado", explicó el directivo, que aclaró que todavía "hay entradas" porque la venta se hace de forma continuada y "no todo el día 1" para tener "bajo control el mercado secundario", y que están "progresando adecuadamente en todas" las opciones, aunque en las de 'hospitality' hay "más espacio".

Del Santiago Bernabéu, escenario de nuevo de este partido, De los Santos no olvida que "la transformación del campo es muy exhaustiva". "La atmósfera del Bernabéu siempre es especial y mucha gente se quedó un poco impresionada. Algún aficionado me mostró su alegría por reconocer lo que habían visto tanto tiempo en la tele en su estadio de toda la vida", destacó.

De los Santos explicó que todo lo que hacen "va un poco enfocado" a que ese aficionado al que tienen "cariño" se sienta "bien tratado", y que anunciarán "en los próximos días" quién actuará en el descanso. "Será un artista fantástico. Si alguien pasa esta semana por 'Culture Club' podrá acceder probablemente a esta información", avisó.

Además, tampoco es "sencilla" la parte audiovisual, pero "más" en la actualidad que están en un "momento de despegue" y por este motivo avivaron "el interés en tener presencia en abierto", por lo que lograron un acuerdo con Mediaset, y sin olvidar que "las diferentes generaciones" no siguen de "la misma forma" este deporte y por ello han firmado un acuerdo con la plataforma 'Cayo TV'.

"Tenemos que crecer en audiencia, en interés para estar en el camino de alguien pueda hablar del Real Madrid, del Atlético o de la selección, y en un punto de la conversación se hable del 'Fantasy' de la NFL o de Patrick Mahomes", recalcó De los Santos, que calificó de "muy positivo" su balance de más de un año al frente de "un proyecto apasionante". "Me gusta mucho la NFL y me parece un reto apasionante que este deporte se establezca en este país. Es increíble la organización y el compromiso y el foco que pone en crecer la NFL a nivel internacional, la estrategia trazada es muy impresionante", advirtió.