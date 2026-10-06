Rafael de los Santos: "Si estamos en LA28, estoy seguro que ganamos una medalla en flag football femenino"

Rafael de los Santos, director de la NFL en España, durante el Desayuno Deportivo de Europa Presss - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la NFL en España, Rafael de los Santos, resaltó el buen trabajo que se está realizando a nivel nacional con el flag football, la modalidad sin contacto del fútbol americano y que será olímpica en los Juegos de Los Ángeles de 2028, una cita donde está "seguro" que el combinado femenino ganará una medalla si se clasifica.

"Creo que se pueden clasificar para Los Ángeles. En el Mundial perdieron por un punto y ante México, que es una de las grandes selecciones y con una tradición brutal. Ojalá podamos estar presentes en los Juegos y si estamos, estoy seguro de que ganamos una medalla", aseguró De los Santos durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por Joma, Loterías y Apuestas del Estado, la Comunidad de Madrid, Amix y la UCJC.

El directivo recordó que tienen "dos ventajas". "La primera es la de ser españoles, que en cuanto jugamos a un deporte de equipo tenemos más opciones que el resto. La otra es que enseguida que hay un deporte de esas características, la gente muestra interés", advirtió.

De los Santos recordó que el 'flag football' "es la parte del fútbol americano más sencilla para practicarla" y que en España hay "muy buena cantera". "Tenemos buenos mimbres para trabajarlo, no sólo con la federación sino también a nivel escolar, donde estamos hablando con muchos colegios para que forme parte de la actividad extraescolar y los niños puedan conocer otro deporte", expresó.

Por otro lado, no cree que la llegada de la NFL a España pueda "fagocitar" a la liga española de fútbol americano. "No es una opción porque al final, el nivel de amor que siente la gente que juega en distintos equipos como Camioneros o el que sea por el fútbol americano y por la liga es tan grande, que es muy difícil que algo que lleva conviviendo mucho tiempo vaya a fagocitar la liga nacional", subrayó.

Con la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), trabajar "de una forma colaborativa". "Trabajamos en precisamente hacer esa parte más amplia que es la parte de 'flag football' y con ellos estamos trabajando en los colegios en Cataluña, en Madrid, en Aragón, en Asturias, y seguimos creciendo en ese sentido. Y para nada sentimos que sea una amenaza para ellos, al contrario, es una forma de visibilizar un deporte a una escala mayor", apuntó De los Santos.

Finalmente, el director de la NFL en España se refirió a la figura del español Tom Gabarró, miembro de la NFL Academy, el programa de élite de desarrollo de jugadores. "Siempre que tenemos un deporte de estas características, tener un héroe local facilita las cosas. En España, hemos tenido dos, JJ Arcega y Charlie Villanueva, que fue más conocido y su impacto fue más grande. Tom es uno de los posibles, está en la Academia y tiene opciones de crecer y llegar a alguna de las franquicias, eso nos va a ayudar bastante", admitió.