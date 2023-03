Ragna Debats (Merrell), lista para repetir los 250 kms de la Marathon des Sables

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta neerlandesa Ragna Debats, afincada en Matadepera (Barcelona), se enfrentará de nuevo al "infierno desértico" que son los 250 kilómetros de la Marathon des Sables, cuya edición 2023 tendrá lugar en el área de Merzouga, en Marruecos.

La deportista de Merrell recuerda lo mucho que sufrió en su anterior participación en la carrera de ultra fondo. Pero, a su vez, disfrutó de una carrera que es "diferente a todo lo conocido".

La 37ª edición de la Marathon des Sables, igual que las anteriores ediciones, será una carrera a pie con seis etapas a realizar en siete días, que se disputará la última semana de abril de 2023 y con una autosuficiencia alimenticia.

Sin experiencia previa en desierto, la deportista de Merrell conquistó con superioridad la primera posición en cada una de las etapas de la 34ª edición de Marathon des Sables celebrada en 2019, tras recorrer 254 km en 7 días.

En este 2023, Ragna Debats vuelve a la MDS con intención de repetir su gran victoria de 2019 y de disfrutar de nuevo de una experiencia dónde la competición no lo es todo, ya que hay mucho de humanidad y relación y ayuda entre participantes.

Cuenta con un palmarés al alcance de pocas personas, incluyendo títulos como Campeona del Mundo de Trail de la IAAF o Campeona de la Copa del Mundo de Ultras. No obstante, actualmente Ragna valora en sus proyectos más el componente de aventura y experiencia que el resultado.

Ragna, que normalmente no repite carreras en las que haya salido victoriosa como lo hizo en 2019, hará una excepción con la 37ª edición de la Marathon des Sables: "En 2019 tuve una experiencia inolvidable. Normalmente, cuando gano una carrera nunca vuelvo a repetirla porque me asusta que la experiencia no sea tan completa como la que tengo en mi memoria", recordó.