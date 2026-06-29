El RC Náutico de Palma y Mapfre firman el viernes la renovación del patrocinio de la Copa del Rey de Vela. - COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Náutico de Palma y Mapfre firmarán este viernes el acuerdo de renovación del patrocinio de la Copa del Rey Mapfre de vela, que se disputará en la bahía de Palma de Mallorca del 1 al 8 de agosto, anunciaron los organizadores en un comunicado.

Con esta renovación, ambas entidades reafirman un compromiso que cumple 20 años impulsando una de las regatas más prestigiosas del Mediterráneo y del calendario internacional de vela, y que reúne en la bahía de Palma a la élite mundial de la vela.

Al acto de la firma, que se celebrará a las 13:00 horas en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma, acudirán el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el primer teniente alcalde de la ciudad, Javier Bonet, así como el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil.

También, el director regional de Mapfre en Baleares, Javier Olías; el director de Relaciones Institucionales de Mapfre España, Joaquín de los Reyes, y el jefe de Patrocinios de Mapfre España, Francisco Garrido, entre otras autoridades.