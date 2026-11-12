El RCD Mallorca y el Athletic Club celebrarán el 22 y el 26 de noviembre dos 'NFL Experience'

Imagen del Espacio NFL Experience Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La National Football League, el RCD Mallorca y el Athletic Club acercarán la NFL a los aficionados de Baleares y Bilbao con dos nuevas citas de la iniciativa 'NFL Experience' el domingo 22 de noviembre y el jueves 26 de noviembre respectivamente.

Según informó NFL España este jueves, el Mallorca Sports Bar, ubicado en el Estadi Mallorca Son Moix, acogerá una 'watch party' oficial del encuentro entre los Miami Dolphins y los Buffalo Bills del 22 de noviembre, y cuatro días después, el jueves 26 de noviembre, San Mamés celebrará el simbólico Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, con la retransmisión del duelo entre los Detroit Lions y los Chicago Bears, franquicia esta que estuvo a finales de octubre en las instalaciones de Lezama para hacer varios clínics de flag football y forma parte del Programa de Mercados Globales de la NFL en España. .

Las dos jornadas combinarán NFL en directo con actividades para seguidores habituales y para quienes quieran descubrir este deporte, que podrán participar en juegos de precisión de pase, fotografiarse en 'photocalls' temáticos y disfrutar de una zona de 'tailgate', acercándose a algunas de las tradiciones que rodean los partidos de la liga estadounidense de fútbol americano. Del mismo modo, también podrán conocer las distintas opciones para seguir la competición desde España, con partidos en abierto cada semana y horarios accesibles.

La 'NFL Experience Mallorca' llegará por primera vez a Baleares de la mano del RCD Mallorca, mientras que la 'NFL Experience Bilbao' regresará por segundo año consecutivo a San Mamés tras el lleno de la primera edición.

Ambos eventos dan continuidad a la 'NFL Experience Sevilla', celebrada en septiembre en la Ciudad Deportiva Luis del Sol del Real Betis, donde se completó el aforo, y amplían las oportunidades para disfrutar de la competición en compañía de otros aficionados en distintas ciudades españolas. Para asistir, será necesario registrarse en la aplicación oficial 'NFL OnePass' y reservar la entrada gratuita correspondiente al evento de Mallorca o Bilbao.

"Nos hace mucha ilusión llevar la 'NFL Experience' a Baleares de la mano del RCD Mallorca, un club que forma parte de la identidad de la isla y de la vida de los mallorquines", señaló Rafa de los Santos, director general de NFL España. "Tras el éxito del año pasado, nos alegra mucho regresar a Bilbao de la mano del Athletic Club y volver a compartir con los aficionados una fecha tan especial para la NFL como es el Día de Acción de Gracias", añadió del evento en Vizcaya.

Alfonso Díaz, CEO Corporativo del RCD Mallorca, reconoció que "es un orgullo colaborar con la NFL, una de las grandes referencias del deporte y el entretenimiento a nivel mundial". "Acoger la NFL Experience Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix es una oportunidad para acercar esta competición a los aficionados de Baleares y reforzar nuestra apuesta por un estadio abierto a grandes acontecimientos deportivos. Esta colaboración refleja nuestra voluntad de seguir creciendo y de conectar Mallorca con el deporte internacional", subrayó.

"Después de la gran acogida del año pasado, es una satisfacción volver a abrir las puertas de San Mamés para disfrutar de una jornada tan especial de la mano de la NFL. Queremos que esta segunda edición sea una nueva oportunidad para compartir nuestra pasión por el deporte, acercar el fútbol americano a nuevos aficionados y seguir haciendo de San Mamés un punto de encuentro entre diferentes culturas deportivas", indicó por su parte Jon Uriarte, presidente del Athletic Club.