El relevo mixto 4x100 estilos termina sexto con récord de España en el Europeo

Archivo - Laura Cabanes - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El relevo español mixto de 4x100 estilos ha terminado sexto en la final de los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, que se están disputando en París, en una segunda jornada de natación en la que estableció en dos ocasiones el récord de España de la modalidad, mientras que Estella Tonrath ha terminado quinta en la final de 200 espalda y María de Valdés, séptima en el 800 metros.

En el Centro Acuático Olímpico de París, Iván Martínez se encargó de ejecutar el primer 100 del 4x100 estilos, el de espalda, y entregó el testigo quinto (53.32), una posición que mantuvo Nil Cadevall tras acabar la braza (59.87). Laura Cabanes, en mariposa, cayó hasta el séptimo puesto (58.56), aunque Irene Ciércoles, en crol, se encargó de firmar el sexto lugar final (53.35).

Con ello, el cuarteto cerraba la prueba con una marca de 3:45.10 con la que volvía a rebajar el récord de España, algo que ya había logrado por la mañana en las preliminares (3:45.87). Francia (3:39.64) encabezó un podio al que también se subieron Países Bajos (3:40.92) y Rusia (3:41.52).

En la primera final de la jornada con españoles en juego, la de 200 espalda femenino, Estella Tonrath concluyó quinta. La joven nadadora de 19 años, que en semifinales consiguió la tercera mejor marca tras romper por segunda vez en su carrera la barrera del 2:09, pasó cuarta el primer 50 antes de bajar a la quinta posición en el ecuador de la prueba.

Volvió a remontar una plaza a falta de 50 metros para el final, y concluyó finalmente quinta a dos décimas del podio con un tiempo de 2:09.05. La británica Katie Shanahan se colgó el oro al parar el crono en 2:06.13 por delante de la defensora del título, la portuguesa Camila Rebelo (2:07.62), que se tuvo que conformar con la plata. La francesa Pauline Mahieu (2:08.63) completó el podio.

Posteriormente, María de Valdés también disputó la final del 800 metros, en la que finalizó séptima. La malagueña se mantuvo en séptima posición desde el primer 100 hasta el ecuador de la prueba, cuando remontó hasta la sexta plaza (4:13.59). Cayó un puesto al paso por el medio kilómetro, y finalmente completó su actuación séptima (8:37.23).

El título fue para la italiana Simona Quadarella, que se colgó su cuarta presea dorada en esta prueba, y la sueca Thilda Hall (8:31.52) y la húngara Vivien Jackl (8:26.91) se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.

Además, en 100 libre, Luca Hoek, que en la matinal se aseguró el pase a semifinales al ser tercero del sumario (47.90), mejoró todavía más sus prestaciones por la tarde al conseguir el pase a la final con el segundo mejor tiempo de las 'semis'.

El de Sant Pere de Ribes, de 18 años, protagonizó junto al rumano David Popovici (46.72), campeón defensor, una trepidante segunda semifinal en la que paró el crono en 47.26, que le sirvió para batir su propio récord de España. En las preliminares de esta prueba quedaron eliminados Miguel Pérez y César Castro, vigésimo quinto (48.74) y trigésimo octavo (49.14), respectivamente, del sumario.

Por su parte, Hugo González estará en la final de los 200 espalda después de terminar quinto en la segunda semifinal (1:55.75), dominada por el húngaro Hubert Kos, y séptimo de la clasificación total, lo que le valió para convertirse en uno de los ocho finalistas de la prueba que se resolverá este miércoles. Por la mañana, Diego Mira, vigésimo de la preliminar (1:58.29), no pudo lograr el billete para 'semis', quedándose como segundo reserva.

En la jornada matinal, Carlos Garach logró pulverizar el tercer récord nacional más antiguo en las distancias olímpicas, el de 800 metros, al nadar en 7:48.26 unas preliminares en las que accedió a la final con el séptimo mejor tiempo. Con ello, rompía la plusmarca que Marco Rivera estableció el 28 de julio de 2009 en Roma.

En el resto de pruebas con medallas en juego, el ruso Egor Kornev se proclamó campeón de 50 mariposa (22.52) y la neerlandesa Marrit Steenbergen hizo lo propio en 100 libre con récord del campeonato (51.90), mientras que el italiano Nicolò Martinenghi se llevó el oro en 100 braza, una prueba en la que fue campeón olímpico en París.