El relevo español 4x200 femenino termina sexto en la final del Europeo de natación

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El relevo 4x200 libre femenino ha terminado en sexta posición en la final de los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, que se están disputando en París, en una primera jornada de natación en la que María de Valdés y Estella Tonrath se han metido en las finales de los 800 metros y 200 espalda, respectivamente.

El cuarteto formado por Ainhoa Campabadal, María Daza, Irene Ciércoles y Alba Herrero, que se metió en la final con un tiempo de 7:59.14 que supuso el sexto mejor de la combinada de las series, mejoró en casi cinco esa marca (7:54.94), quedándose a un segundo del récord de España, pero no le bastó para luchar por las medallas.

El equipo de Gran Bretaña logró proclamarse campeón (7:45.93), liderando un podio que completaron los cuartetos femeninos de Hungría (7:49.09) y Rusia (7:49.13).

Mientras, Estella Tonrath, con una marca de 2:08.99, consiguió acceder a la final de 200 espalda con el tercer mejor crono de su serie de 'semis' y del sumario (2:08.99), mejorando en más de un segundo el tiempo de la mañana.

También estará en la lucha por las medallas en el Centro Acuático Olímpico de París María de Valdés, que se clasificó para la final del martes de los 800 metros tras marcar un registro de 8:36.76 en su serie, donde fue cuarta, para pasar con el octavo mejor tiempo.

Además, María Daza no pudo pasar a la final de 100 libre, al ser quinta de una segunda semifinal dominada por la neerlandesa Marrit Steenbergen (52.44), pero sí consiguió batir el récord de España de la modalidad al parar el crono en 53.97, después de quedarse a una décima por la mañana.

En cuanto a las pruebas con medalla, el ruso Ilia Borodin se colgó el oro en 400 estilos con récord del campeonato (4:08.17), mientras que el equipo de Gran Bretaaña se proclamó campeón continental de 4x200 libre masculino (7:01.52).

En la sesión matinal, el relevo masculino formado por Miguel Pérez-Godoy, César Castro, Ian Florencio y Carlos Garach fue quinto y no se pudo meter en la final al finalizar con el décimo mejor crono de las series (7:11.58) y segundo equipo reserva. Diego Mira (400 estilos), Sara Costa (200 espalda) y Nil Cadevall (100 braza) también quedaron eliminados.