La RFEA crea en Ateca (Zaragoza) su primera escuela rural de atletismo femenino

Foto de familia en el anuncio de la incorporación del municipio Ateca (Zaragoza) para el programa Rural Athletic Girls - PRENSA RFEA

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha explicado que, a través de su iniciativa Rural Athletic Girls, creará la primera escuela rural de atletismo femenino en Ateca (Zaragoza) con el propósito de "acercar el atletismo a las niñas que viven en localidades con menores oportunidades de acceso a actividades deportivas especializadas".

"El programa alcanza su quinta edición con el objetivo de desarrollar 25 jornadas en centros educativos de pequeños municipios de toda España y presenta una nueva línea de actuación que permitirá dar continuidad a su labor de promoción del atletismo femenino: la creación de su primera escuela rural", expresó este martes la propia RFEA en nota de prensa.

Ateca será la novedad de esta edición, iniciada el pasado 5 de octubre, y el punto de partida de Caja Rural Athletics Girls, proyecto piloto "con vocación de permanencia y expansión, para acercar la práctica regular del atletismo a niñas que viven en localidades con menores oportunidades de acceso a actividades deportivas especializadas", acorde a la misma nota.

Esta edición continuará durante noviembre y diciembre, y contemplará otras 25 sedes con menos de 5.000 habitantes como Sant Joan de Moró, San Carlos del Valle y Altorricón, entre otras, donde participarán deportistas como Andrea Sales, Herminia Parra, Laura Pintiel, Carla Gallardo, Mireya Arnedillo, Isabel Barreiro, Lorea Ibarzabal, Esther Navero y Bárbara Clambor.

Se busca más alcance de sus jornadas de "sensibilización y promoción" en centros escolares, como parte de "un programa de entrenamiento continuado" y diseñado para facilitar que las niñas practiquen atletismo "sin necesidad de desplazarse habitualmente a grandes núcleos urbanos".

La escuela piloto está prevista para desarrollarse entre diciembre de 2026 y junio de 2027, con una sesión semanal y una programación aproximada de 28 jornadas de entrenamiento, cuya actividad estará orientada a la iniciación deportiva, al desarrollo de las habilidades motrices básicas y al conocimiento de las distintas especialidades atléticas, desde una perspectiva "lúdica, educativa e inclusiva", según recalcó la nota.

"El objetivo no será únicamente fomentar la práctica deportiva, sino también crear un espacio de convivencia, aprendizaje y crecimiento personal que favorezca la adherencia al deporte y la participación femenina desde edades tempranas", añadió igualmente la RFEA.

Desde que empezó este proyecto en 2022, Rural Athletics Girls se ha convertido en "una iniciativa de referencia" para acercar el atletismo a centros rurales, visibilizar a las deportistas de alto nivel y promover la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de formación.

A lo largo de sus cuatro primeras ediciones, el programa ha registrado 80 actividades escolares y la participación de 52 atletas y exatletas diferentes como ponentes, llevando sus experiencias deportivas y personales a colegios de distintos puntos de la geografía española.

CHAPADO: "QUEREMOS MÁS ESCUELAS QUE SE EXTIENDAN POR TODA ESPAÑA"

Al acto donde se anunció esta nueva incorporación acudieron la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García; la atleta olímpica, promotora y coordinadora nacional de Rural Athletics Girls Isabel Macías; la atleta internacional de lanzamiento de disco y primera entrenadora de la nueva escuela, Natalia Sainz; así como la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada.

Raúl Chapado, presidente de la RFEA, no pudo estar 'in situ' en el acto a raíz de la huelga de maquinistas, pero lo describió como "un proyecto muy innovador" y habló de "un día muy importante" para la entidad que él encabeza. "Esta es la primera escuela, pero queremos que se extienda por todo el territorio español", subrayó sobre la novedad de Ateca.

Por su parte, Cristina García aseguró que su equipo de trabajo pretende "dar respuesta a todas las niñas de municipios de la región que quieran practicar deporte". "Queremos que las niñas tengan esa oferta deportiva en municipios pequeños de nuestro Comunidad Autónoma y es el mejor programa que podemos impulsar", indicó la directora general de Deporte de Aragón.

Luego Laura Prada consideró "importante" empoderar el "muy buen talento deportivo que hay en toda el territorio aragonés", mientras que la lanzadora de disco Natalia Sainz, que enseñará los fundamentos del atletismo, se mostró "orgullosa" por poder aportar su "granito de arena como deportista y formarse como entrenadora".

Por último, Isabel Macías dejó claro que esto es "un nuevo paso en un proyecto que sigue creciendo y que no solo se queda en la promoción". "Va a generar un núcleo de entrenamiento que facilita a los niños y niñas de esa localidad su acceso a la práctica del atletismo, además de formar y capacitar a un valor como Natalia como entrenadora", concluyó.