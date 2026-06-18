La RFEA impulsa el 'Proyecto Cohete' para avanzar "en su compromiso con un atletismo más inclusivo"

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) va a impulsar el 'Proyecto Cohete', una iniciativa pionera que busca favorecer la participación de niños y niñas con trastornos del espectro autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo en las escuelas de atletismo de toda España y de cara a continuar "avanzando en su compromiso con un atletismo más inclusivo".

Según informó la RFEA este jueves, el proyecto tiene su origen en la experiencia de Manuel Moreno, un niño con autismo apasionado por el atletismo. Como muchos otros menores con necesidades específicas de apoyo, Manuel encontraba en el deporte un espacio de aprendizaje y felicidad, pero también se enfrentaba a dificultades derivadas de la falta de recursos especializados dentro de los entornos deportivos ordinarios.

A partir de esa necesidad nació esta iniciativa que persigue avanzar hacia una inclusión deportiva real. Su propuesta es la creación e implantación de la figura del Auxiliar Técnico Deportivo (ATD), un profesional especializado en inclusión que actúa como facilitador dentro del deporte base y cuya función es garantizar la accesibilidad emocional, conductual, comunicativa y sensorial, permitiendo la participación plena, segura y en igualdad de condiciones.

"Consciente de la importancia de este reto", la RFEA asumió el liderazgo de la iniciativa en el ámbito federativo, convirtiéndose en la primera federación deportiva española en realizar un análisis nacional específico sobre la presencia de menores con diversidad intelectual y trastornos del neurodesarrollo en sus escuelas de atletismo.

Como resultado de este trabajo, la federación ha llevado a cabo el primer mapeo nacional sobre esta realidad, "una herramienta fundamental para conocer las necesidades existentes y orientar futuras actuaciones". El estudio, realizado en 138 escuelas de atletismo con más de 14.000 atletas, ha identificado la presencia de 675 niños con diversidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo, distribuidos en más del 80 por ciento de las escuelas participantes.

Además, los datos revelan una importante demanda de recursos y formación por parte de las propias estructuras deportivas. Cerca del 88 por ciento de las escuelas participantes manifiestan interés en recibir herramientas, estrategias y formación específica para mejorar la atención y el acompañamiento de estos deportistas.

"Estos resultados permiten a la RFEA disponer por primera vez de una radiografía nacional que servirá de base para diseñar programas formativos, recursos de apoyo y nuevas medidas orientadas a favorecer una participación más inclusiva dentro de las escuelas de atletismo", detalló el organismo que preside Raúl Chapado.

Paralelamente al mapeo nacional, el 'Proyecto Cohete' desarrolla actualmente una experiencia piloto en la Región de Murcia gracias al apoyo de esta Comunidad Autónoma y a la colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), la cual permitirá analizar nuevas fórmulas de acompañamiento y apoyo dentro de las escuelas de atletismo, así como avanzar en el estudio de la posible implantación de la figura del Auxiliar Técnico Deportivo en un club piloto.

La RFEA celebró que el desarrollo del proyecto haya encontrado "una respuesta positiva por parte de instituciones deportivas y administraciones públicas" como el Consejo Superior de Deportes (CSD), que "ha reconocido la necesidad de seguir avanzando en esta materia y ha mostrado su disposición a estudiar soluciones dentro de sus competencias".

"Con el 'Proyecto Cohete', la RFEA reafirma su voluntad de liderar un modelo de inclusión deportiva, contribuyendo a que cada vez más niños y niñas puedan disfrutar del atletismo en igualdad de condiciones y consolidando el papel del atletismo como deporte de referencia en el impulso de la inclusión", sentenció.