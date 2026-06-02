La RFEA impulsa una red europea de entrenadores de atletismo a través de Erasmus+

El proyecto 'Red Europea de Entrenadores de Atletismo: Aprendizaje e Intercambio' de la RFEA en Piacenza (Italia). - RFEA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha desarrollado el proyecto 'Red Europea de Entrenadores de Atletismo: Aprendizaje e Intercambio', una iniciativa Erasmus+ orientada a fortalecer la formación de entrenadores mediante experiencias internacionales de observación, intercambio metodológico y cooperación con entidades deportivas europeas.

Según un comunicado, el proyecto ha incluido tres movilidades en Lisboa, Piacenza y Varsovia/Spala, centradas respectivamente en pértiga, saltos horizontales y velocidad, 400 metros y relevos. En ellas, los entrenadores españoles han podido observar contextos reales de entrenamiento, dialogar con técnicos de referencia y extraer aprendizajes aplicables al sistema español de atletismo.

La movilidad de Lisboa, celebrada del 13 al 16 de abril, estuvo centrada en la pértiga y contó con la participación de Román Martín Zoilo, Manel Miralles Alonso e Igor Bychkov Bychkova. Durante la estancia, los entrenadores compartieron sesiones y espacios de análisis con Pedro Pinto y José Uva, profundizando en la planificación del entrenamiento, la progresión técnica y el acompañamiento del atleta desde etapas formativas hasta niveles avanzados de rendimiento.

En Piacenza, del 30 de abril al 3 de mayo, tuvo la participación de Claudio Veneziano, María Durán Forteza, Asier San Sebastián Castillo y Eila Izquierdo Martínez. La estancia se desarrolló junto a Atletica Piacenza y el técnico Ennio Butò, tomando como referencia el proceso deportivo de Andrea Dallavalle. Los entrenadores pudieron analizar un modelo basado en la continuidad, la individualización, el trabajo técnico progresivo y la construcción del atleta a largo plazo.

La tercera movilidad se celebró en Varsovia y en el centro de alto rendimiento de Spala, del 14 al 17 de mayo. Participaron Sara Montero Cuesta, Luis Carretero García-Doncel e Iago Hermida Beneítez, en una estancia centrada en velocidad, 400 metros y relevos. El grupo trabajó con referentes técnicos como Marek Rozej, Jakub Adamczyk y Szymon Bytniewski, y pudo observar el entrenamiento de Natalia Bukowiecka como ejemplo práctico de alto rendimiento internacional.

"Más allá del contenido técnico de cada especialidad, el proyecto ha reforzado una idea clave: el intercambio internacional es una herramienta fundamental para el desarrollo de los entrenadores. Observar otros modelos, contrastar metodologías y compartir experiencias permite ampliar la mirada profesional y trasladar nuevas ideas a clubes, centros de tecnificación y estructuras federativas", destacó el comunicado.

La RFEA quiso agradecer la "implicación de todos los entrenadores participantes, cuyo compromiso ha sido clave para aprovechar y transferir los aprendizajes de esta experiencia". Asimismo, reconoció la colaboración de las federaciones, entidades anfitrionas y equipos técnicos participantes en Portugal, Italia y Polonia, que han hecho posible "el desarrollo de las movilidades y han contribuido a fortalecer una red europea de conocimiento al servicio del atletismo".

Con esta iniciativa, la RFEA consolida Erasmus+ como "una vía de innovación, aprendizaje y cooperación europea en el atletismo", que "supone un legado para seguir compartiendo conocimiento, fortaleciendo la formación técnica y construyendo futuro desde una perspectiva abierta y europea".