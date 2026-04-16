La RFEDI destaca la apuesta "firme y estratégica" de Rossignol por el talento joven en los deportes de invierno

Archivo - Podio de competición en Baqueira patrocinada por Rossignol. - RFEDI - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa francesa dedicada a la fabricación de equipos para deportes de invierno Rossignol es uno de los principales patrocinadores de la Audi quattro Cup (AqC), la base de la pirámide competitiva a nivel nacional, y una pieza clave para el desarrollo de talentos, gracias a su "labor constante de promoción de la cantera", manteniendo su apuesta "firme y estratégica".

En un comunicado, la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), destacó el caso de Albert Ortega (LMCE-FCEH), que compite en el circuito de Copa del Mundo acumulando buenos resultados como un 'top 23' en Adeldoben (Suiza), un 'top 25' en Cooper Mountain (Estados Unidos) o un 'top 21' en los Campeonatos de Mundo de Cortina d'Ampezzo en la temporada 2020/21.

"Gracias al apoyo de Rossignol se pueden ofrecer premios de alta calidad en la Audi quattro Cup como es una esponsorización para los deportistas vencedores de cada parada con material duro, un hecho que supone trascendental para muchos esquiadores debido al coste que puede significar a nivel de inversión para las familias de todos ellos", resaltó la nota de prensa.

La marca apoya a los deportistas desde que tienen de 8 a 11 años para acompañarlos en gran parte de su trayectoria deportiva, con la esponsorización y otras gratificaciones que ayudan al desarrollo en el calendario nacional de alpino.

May Peus España, presidente de la RFEDI, afirmó que "la apuesta de Rossignol por los deportes de invierno es firme y estratégica". "En los últimos años, la marca ha consolidado su compromiso con el talento joven, y su apoyo a la Audi quattro Cup es el reflejo de una labor constante de promoción de la cantera", dijo.

"Tanto jóvenes promesas como figuras consagradas de la Copa del Mundo confían en la excelencia del material duro para alcanzar el éxito. Gracias a este respaldo técnico y humano, los esquiadores jóvenes pueden iniciar su trayectoria con una motivación única, integrándose en una estructura que acompaña al deportista desde sus primeros pasos hasta la élite internacional", agregó.