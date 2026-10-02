La RFEN reconoce el "trabajo en silencio" de los premiados en la Gala RFEN 2026

Archivo - Iris Tió - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Natación (RFEN) reconoció este viernes el "trabajo en silencio" que realizan los premiados de la Gala RFEN 2026, entre los que se encuentran Hugo González e Iris Tió como los mejores deportistas RFEN del año, así como la waterpolista Paula Leitón, ganadora del premio 'Valores Deportivos', en la "magnífica fiesta del deporte acuático" de la Gala RFEF 2026.

Los nadadores Hugo González e Iris Tió fueron premiados como los mejores deportistas de 2026, además de Paula Leitón, que fue galardonada al premio 'Valores Deportivos' por su "lucha contra la gordofobia" en la Gala RFEN 2026, donde acudió el presidente de la RFEN, Gonzalo Carpena, quien felicitó "a todos los galardonados que llevan trabajando en el silencio para el deporte español".

El premio al mejor deportista del año RFEN 2026 lo ganaron Hugo González, subcampeón de 200 metros estilos en el Campeonato Europeo de París en 2026, e Iris Tió, medallista de oro (solo técnico, solo libre, dúo libre y equipo libre) y de plata (equipo acrobático) en la Copa del Mundo de Pontevedra 2026, así como campeona en solo técnico, cuatro platas (dúo femenino libre, dúo mixto libre, equipo libre y equipo técnico) y bronce en solo libre en el Campeonato Europeo de París 2026.

Asimismo, entre los otros premiados se encuentra también Paula Leitón, ganadora del premio 'Valores Deportivos'. Los premiados con la Medalla del Mérito Deportivo en la disciplina de saltos son Ana Carvajal y Jorge Rodríguez, y en natación, Iván Martínez, Alba Vázquez, Laura Cabanes, Hugo González, Emma Carrasco, Carles Coll y Sergio de Celis. En natación artística, la recibieron Dennis González, Jordi Cáceres, Lilou Lluis, Marina García, Mireia Hernández, Alisa Ozhogina, Cristina Arámbula, Txel Ferré, Carla Lorenzo y Aurora Lázaro.

Además, los exwaterpolistas Felipe Perrone, Blanca Gil, Joan Fortuny y el exnadador Fernando Navarro fueron homenajeados con su entrada en el Salón de la Fama. En cuanto a la insignia de oro y brillantes, la recibieron Paula Ramírez y Blanca Toledano, de natación artística, y las exjugadoras de waterpolo Clara Espar y Pili Peña. Por último, reconocieron el esfuerzo de los nadadores máster MªCarmen Navarro y Enrique Mata.

La Real Federación Española de Natación tampoco quiso olvidarse de las categorías inferiores de natación y waterpolo, en las que se han cosechado 38 medallas internacionales entre todas las competiciones, con cinco oros, 23 platas y 10 bronces.

Los deportistas tampoco fueron los únicos protagonistas, ya que el exseleccionador nacional masculino de waterpolo Rafa Aguilar recogió la placa del honor por sus logros al frente del combinado español, entre los que destacan los subcampeonatos de la Liga Mundial (2006 y 2012) y el Campeonato Mundial (2009), y los bronces en el Campeonato Europeo (2006) y Campeonato Mundial (2007).

El presidente del Club de Natación Churriana, Óscar Aguilera, recogió una placa por los 25 años de la entidad granadina. Y la excapitana del equipo nacional de waterpolo femenino Pili Peña firmó el libro del honor de la RFEN, tras anunciar su retirada en mayo, habiendo conseguido la medalla de oro en los Juegos de París 2024, y dos platas en los de Tokyo 2020 y Londres 2012.

El presidente de la RFEN, Fernando Carpena, expresó que es un "privilegio, orgullo y una responsabilidad" estar al frente de la federación durante 18 años. "Nuestros resultados y deporte son mucho más que las medallas conseguida. Tengo que reconocer que después de este tiempo, esta velada me permite descubrir historias nuevas de gente que merece se reconocida", subrayó.

Y es que para Carpena, esta Gala RFEN 2026 ha sido "una magnífica fiesta de los deportes acuáticos". Felicito a todos los galardonados que llevan trabajando en el silencio para nuestro deporte porque son la base con la que se construye todo esto. Nuestros jóvenes deportistas representan la ilusión y demuestran que la pasión por el agua no entiende de edades porque también hemos recordado en el Paseo de la Fama a exdeportistas y a los que ya no están con nosotros", concluyó el máximo mandatario.

Iris Tió destacó "el entrenamiento, las horas de trabajo y la dirección correcta de entrenar" como el secreto de la delegación española de natación artística. "Tenemos un gran 'staff' técnico que nos guía y nos ayuda a conseguir todos estos resultados", añadió la catalana, que también confesó que el equipo está "muy motivado" y trabajando para "llegar en las mejores condiciones" a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Hugo González también valoró al equipo que tiene detrás, apoyándole en las temporadas buenas y malas. "Me quedo con el equipo que he tenido detrás, que me ha estado apoyando desde la temporada 2025, que no salió como lo esperábamos, y estar en la 2026 ha sido increíble. Así que, me quedo con el apoyo de mi equipo y mi nuevo entrenador", admitió.

Por último, Paula Leitón señaló que, "aunque cada uno tenga una historia, disciplina y objetivos", la pasión por el deporte es lo que une a los nadadores. "Las victorias y las medallas son importantes y entrenamos para ello, pero detrás de cada resultados hay algo más: madrugones o las lesiones. También hay compañeras que terminan convirtiéndose en familia, entrenadores que te conocen mejor que a uno mismo, celebraciones y unos amigos y una familia que están detrás apoyándonos cuando las cosas no van bien", zanjó.