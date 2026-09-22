La RFEP presenta el equipo que defenderá con "actitud y talento" a España en los World Skate Games

Foto de familia tras la presentación del Equipo España para los World Skate Games de Asunción. - PRENSA CSD

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) presentó este martes a los deportistas que representarán con "actitud y talento" al Team España en los Juegos Mundiales de Patinaje, que se disputarán del 2 al 18 de octubre en Asunción (Paraguay), después del "inmenso trabajo" que ha realizado para estar presente en su quinta edición.

La delegación española presentó la selección que competirá en esta quinta edición de los World Skate Games con el objetivo de superar las 49 medallas conseguidas en la anterior edición de Italia 2024 y a la que acudirá con 143 deportistas y 42 técnicos para participar en una decena de disciplinas.

El presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, afirmó que es "emocionante" que este equipo englobe a todas las especialidades del patinaje. "El trabajo que se ha hecho para que estemos presente es inmenso y quiero agradecer a todas las personas que lo han organizado todo", destacó durante un acto celebrado en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En cuanto a lo deportivo, el dirigente no quiso "meter presión", aunque España sea campeona del mundo en casi todas las disciplinas. "Somos la disciplina que tiene más títulos mundiales y europeos del deporte español, y es un orgullo y una responsabilidad poder participar en esta competición", subrayó. "Lo vais hacer muy bien porque estáis preparados y por la calidad que tenéis como deportistas y personas", aseguró el presidente de la RFEP.

Además, remarcó el "gran apoyo" que recibe la RFEP por parte del CSD. "La relación que tenemos es fantástica, con mucha lealtad, sinceridad y claridad. Estamos trabajando en conseguir unas grandes instalaciones para los 'skaters'", puntualizó Paniagua.

Por su parte, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, remarcó que los deportistas de la delegación nacional representan al país con "actitud y talento" y que su organismo "es de todo el deporte español, olímpico, paralímpico y no olímpico, desde la base a la élite". "Vosotros sois la élite del patinaje que nos hace sentir muy orgullosos", subrayó.

Y es que Rodríguez Uribes aseguró que "conmueve e impresiona" los resultados que tiene el Team España en patinaje. "Tenemos que ser conscientes de lo que hacéis. Tengo recuerdos del patinaje y ahora veo los frutos del trabajo en los resultados", declaró.

"Es verdad que al competir tenemos deseos de medallas, pero también hay adversarios. El deporte es competición, pero también valores, ganad pero respetando y mandando una bonita imagen del Team España. El 90 por ciento de las noticias buenas de España tiene que ver con el deporte y cultura", concluyó el presidente del CSD.

MARTA PIQUERO: "LA CLAVE DE REVALIDAR EL TÍTULO ES LA TRANQUILIDAD"

Al acto también acudieron deportistas como los skaters olímpicos, Danny León y Julia Benedetti, los capitanes de las selecciones masculina y femenina de hockey patines, Pau Bargalló y Marta Piquero, el velocista sobre patines y plusmarquista mundial en los 100 metros, Chevi Guzmán, los campeones del mundo junior de patinaje artístico, Guillermo Gómez y Macarena Pitto, así como la campeona del mundo de hockey en línea, Laura López de Ochoa, entre otros.

Marta Piquero se mostró "con ganas de competir y "nerviosa" por ponerse los patines y defender título en la capital paraguaya. "La clave de revalidar el título es estar tranquilas y pensar lo que hicimos en este mes de preparación, sobre todo en confiar en nosotras mismas", admitió.

"Vamos a un escenario que no hemos ido nunca, entonces allí prepararemos la ronda, las rampas. Lo que espero es no lesionarme primero y luego, vamos a un 'skate park' nuevo y depende de cómo te adaptes a él. Igual eres el mejor en uno y en otro no, nunca se sabe. Me gusta mucho este 'skate park'. El que sea más creativo y técnico ganará", apuntó por su parte el 'skater' olímpico Danny León.