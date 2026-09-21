La RFEP presenta este martes al Team España en los World Skate Games de Asunción

Cartel de la Real Federación Española de Patinaje en el que anuncia la presentación del Team España para los World Skate Games. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) presenta este martes a los deportistas que representarán el Team España en los World Skate Games de Asunción (Paraguay), que se disputarán del 2 al 18 de octubre, y el que tendrán el objetivo de mejorar las 49 medallas de la anterior edición.

El presidente de la RFEB, Carmelo Paniagua, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, acudirán al acto de este martes, junto a los deportistas que serán presentados en la Sala Samaranch del CSD y representarán el Team España en los World Skate Games de Asunción.

La presentación oficial, que servirá para activar la puesta en marcha del equipo nacional, actuará como punto de partida de la delegación española de patinaje antes de partir hacia Asunción con el objetivo de mejorar las 49 medallas (19 oros, 8 platas y 22 bronces) conseguidas en Italia en 2024.

La Real Federación Española de Patinaje ha convocado a deportistas de sus once modalidades como los skaters olímpicos, Danny León y Julia Benedetti, los capitanes de las selecciones de hockey patines, las más laureadas del deporte español, Pau Bargalló y Marta Piquero, el mejor velocista del mundo sobre patines y 'recordman' mundial en los 100m, Chevi Guzmán, los campeones del mundo junior de Patinaje Artístico, Guillermo Gómez y Macarena Pitto o la campeona del mundo de Hockey Línea, Laura López de Ochoa.

Los World Skate Games son los Mundiales de todas las disciplinas de la Real Federación Española de Patinaje, disputados conjuntamente, en una sola localidad. La de Paraguay será la quinta edición después de Nanjing (2017), Barcelona (2019), Argentina (2022) e Italia (2024). Las competiciones arrancarán el 1 de octubre y finalizarán el 18 de octubre.