La ría de Pontevedra cierra este fin de semana la edición 2026 del Trofeo Xacobeo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Náutico de Sanxenxo organiza este sábado y domingo 14 y 15 de noviembre la séptima y última serie del Trofeo Xacobeo, que pondrá el punto final a una intensa temporada de competición iniciada el pasado mes de marzo.

La ría de Pontevedra volverá a convertirse este fin de semana en escenario de una de las citas más destacadas de la vela de competición en Galicia y que servirá para despedir la temporada 2026 de la Liga de 6 Metros y J/80, después de ocho meses de intensa actividad deportiva.

Desde su inicio el pasado mes de marzo, el Trofeo Xacobeo ha reunido en Sanxenxo a algunas de las tripulaciones más competitivas de ambas clases, consolidando un calendario de regatas que ha permitido mantener la actividad deportiva prácticamente durante todo el año y reforzar el papel del RCN de Sanxenxo como uno de los principales referentes de la vela española.

La última convocatoria de la temporada tendrá, además, el atractivo añadido de cerrar las clasificaciones generales de la Liga, después de seis series en las que la igualdad, las alternativas en los resultados y los duelos entre las principales tripulaciones han sido protagonistas.

Así, el 'Bribon', equipo liderado por el Rey Don Juan Carlos y dirigido deportivamente por Pedro Campos, y el 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella, vuelven a medir sus fuerzas en 6 Metros, con el campeón del mundo reforzado por su victoria en la sexta serie del Trofeo Xacobeo en la que consiguió remontar a su rival en una emocionante jornada final.

El 'Titia', subcampeón del mundo en 2025, ha demostrado a lo largo de la temporada su capacidad para plantar cara al 'Bribon', como ya hizo en la cuarta serie del Trofeo Xacobeo, celebrada en junio, cuando consiguió adjudicarse la victoria, y buscará cerrar el año repitiendo esta buena actuación. El 'Alibaba II' de Miguel Lago y el 'Caprice-RH Privé' tratarán de inmiscuirse en esta pelea entre los dos favoritos.

Por su parte, la flota de la clase J/80 cerrará una temporada especialmente abierta, con diferentes vencedores a lo largo de las seis series disputadas hasta la fecha, con especial mención para el 'Moura', vencedor de la primera y tercera serie de la Liga. El 'I3D Atlántico' de consiguió imponerse en la segunda convocatoria y el 'Cactus Digital-Petrilla' se adjudicó la cuarta serie en junio, mientras que el 'One' fue el vencedor el pasado mes de octubre.

De este modo, la séptima serie del Trofeo Xacobeo pondrá fin a una temporada que comenzó en marzo y que ha mantenido a las flotas de 6 Metros y J/80 compitiendo regularmente en aguas de la ría de Pontevedra, unos meses en los que el RCN de Sanxenxo ha vuelto a demostrar su capacidad organizativa y su apuesta por un calendario deportivo que trasciende los meses tradicionales de mayor actividad náutica, contribuyendo también a la desestacionalización del turismo deportivo en Galicia.