Robe di Kappa lanza una colección de esquí junto a la Federación Francesa. - KAPPA

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma textil Robe di Kappa ha ampliado su oferta inspirada en la montaña con el lanzamiento de su nueva colección Après-Ski, que acompaña el inicio del acuerdo de patrocinio técnico oficial alcanzado entre Kappa y la Federación Francesa de Esquí para la temporada de Otoño-Invierno de 2026.

La línea ha sido desarrollada para su uso en los momentos previos y posteriores a la actividad deportiva sobre la nieve, aunando comodidad, calidad y estilo en un conjunto de prendas de carácter versátil. La propuesta concibe el entorno alpino no solo como un escenario puramente deportivo sino como un espacio de convivencia e intercambio social donde convergen el ejercicio físico, el estilo de vida y el ocio.

El diseño de las prendas incorpora un tributo al Equipo Nacional Francés de Esquí mediante el empleo de los colores distintivos de la bandera de Francia y referencias gráficas a estaciones representativas de los Alpes franceses.

Con estos elementos visuales, la marca ha buscado plasmar un vínculo directo entre la tradición del deporte de nieve y la cultura alpina. Entre las piezas principales de la colección sobresalen las prendas de punto confeccionadas con lana de alta calidad en cortes actuales, tales como jerséis con cierre de cremallera completa y sudaderas con capucha.

Estos modelos, disponibles a través del portal de comercio electrónico oficial de la marca, presentan líneas sobrias y discretas orientadas a adaptarse tanto a las estancias en la montaña como al uso diario en entornos urbanos a lo largo del invierno.

Para respaldar el lanzamiento comercial, la compañía ha presentado una campaña promocional protagonizada por deportistas federados franceses en calidad de embajadores de la colección.