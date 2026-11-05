Rodri, Cucurella, Haaland, Topuria y Norris ya tienen su 'Caganer' para el Belén - 'CAGANER.COM'

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de artesanía 'Caganer.com' ha presentado este jueves su nueva colección de 37 figuras de barro para la temporada 2026-2027, entre las que destacan de forma prioritaria la incorporación de futbolistas internacionales como Rodri Hernández con la camiseta del FC Barcelona, Marc Cucurella luciendo la del Real Madrid y el delantero noruego Erling Haaland, este último por partida doble con las elásticas del Manchester City y de la selección de Noruega.

El catálogo del ámbito futbolístico, uno de los más demandados por el público, se ha ampliado asimismo con las renovaciones de las figuras de los 'Caganers' --mítica figurita del 'Pessebre' (Belén) en Catalunya-- Lamine Yamal y del histórico Ronaldinho, al tiempo que el pívot de la NBA LeBron James ha estrenado un nuevo modelo vistiendo los colores de su actual equipo, los Philadelphia 76ers.

Más allá del fútbol, la firma ampurdanesa con sede en Torroella de Montgrí ha sumado a su oferta deportiva a figuras de primer nivel de otras disciplinas como el piloto de Fórmula 1 Lando Norris y el luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria, completando una colección que alcanza ya aproximadamente las 750 representaciones artesanales.