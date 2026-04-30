'Rose', 'Ino Veritas', 'Elena Nova' y 'Magica', primeros líderes de la Sandberg PalmaVela

Flota de la Sandberg PalmaVela - MARÍA MUIÑA/SANDBERG PALMAVELA

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Rose', en IMA/IRC; 'Ino Veritas', en ORC 0; 'Elena Nova', en ORC 1; y 'Magica' manda en ORC 2, son los primeros líderes de las primeras clases en participar en la 22ª edición de la Sandberg PalmaVela, que ha arrancado este jueves en la bahía de Palma, bajo la organización del Real Club Náutico de Palma, con un Embat de entre ocho y 12 nudos que ha permitido completar dos pruebas barlovento/sotavento.

En la clase IMA/IRC, que reúne a las mayores esloras de la flota, el Wally 80 'Rose' de Sven Wackerhagen, con Benjamin Potter a la caña, se ha situado en primer lugar de la general tras firmar un segundo y un primero, empatado a puntos con el Wallycento 'Tilakkhana II', defensor del título, que cuenta con la española Támara Echegoyen a bordo y que se adjudicó la primera manga por apenas 13 segundos en tiempo compensado. El Pelotari Project de Andrés Varela, patroneado por Gabriel Juan, completa el podio provisional tras sumar dos terceros puestos.

Mientras, el 'Ino Veritas' de James Neville, con el neozelandés Dean Barker -que ha disputado seis ediciones de Copa América- en sus filas, ha sido el dominador en ORC 0 al conseguir dos victorias parciales. Por detrás se encuentran el 'Aproperties-Blue Carbon' de Toni Guiu, line honours en La Larga, y el 'Aifos 500', patroneado por Jaime Rodríguez-Toubes, que se repartieron los segundos y terceros puestos; el barco catalán es segundo, mientras que el de la Armada Española es tercero.

En ORC 1 manda el alemán 'Elena Nova', del RCN Palma, seguido del estonio 'Nola' y del monegasco 'Vargen', mientras que en ORC 2 el 'Magica' de Marco Corno (CN El Masnou) es líder tras firmar unos parciales 2-1, empatado a puntos con el equipo local 'Formula X', armado y patroneado por Rodrigo Sanz.

Este viernes, entrarán en competición del resto de clases: TP52, ORC 3, ORC 4-5, ORC A2, ORC Sportboats, Espíritu de Tradición, Dragón y Flying Fifteen. Está previsto que las clases ORC 0, 1, 2, A2 y Espíritu de Tradición disputen una prueba costera, mientras que el resto afrontarán hasta dos mangas barlovento/sotavento dentro de la bahía.