Rubén García y Lucía Rodríguez se cuelgan el bronce en Hylo Open

Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 1 noviembre 2025 19:59

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dupla española de bádminton Rubén García y Lucía Rodríguez se subió al podio en el Hylo Open de Saarbrücken (Alemania), convirtiéndose en los primeros españoles en ganar medalla de una prueba del circuito mundial BWF World Tour tras Carolina Marín.

García y Rodríguez cayeron este sábado en semifinales del torneo alemán Super 500 del Circuito Mundial contra la pareja danesa de Mathias Christiansen y Alexandra Boje (21-12 y 21-12), pero se colgaron un histórico bronce para el bádminton español.

