Rubén García y Lucía Rodríguez debutan con victoria en el Mundial de bádminton y avanzan a dieciseisavos

Rubén García y Lucía Rodríguez, durante un partido. - BÁDMINTON ESPAÑA

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles Rubén García y Lucía Rodríguez han vencido por 21-13 y 21-16 a los taiwaneses Wu Guan Xun y Lee Chia Hsin, y gracias a ello han avanzado a los dieciseisavos de final en el cuadro de dobles mixto del Campeonato del Mundo de bádminton en categoría absoluta, que se está disputando en Nueva Delhi (India).

La pareja española, número 42 del ranking mundial, firmó este martes un partido serio y con un guion similar en ambos sets. Los representantes de Taipéi trataron de llevar la iniciativa en los primeros compases, pero García y Rodríguez no tardaron en hacerse con el control del encuentro.

El primer set mantuvo la igualdad hasta el 6-6, momento a partir del cual dieron un paso adelante con un parcial de 7-0; eso abrió brecha y allanó todo a su favor. La segunda manga empezó de nuevo con la dupla taiwanesa arriba, pero García y Rodríguez siguieron en calma y equilibraron la contienda (9-9, 12-12).

Desde ahí en adelante, el dúo español tomó definitivamente la delantera en el marcador e impidió los conatos de reacción de Wu Guan Xun y Lee Chia Hsin. Ahora García y Rodríguez se enfrentarán en dieciseisavos a los tailandeses Dechapol Puavaranukroh y Supissara Paewsampran, cuartos cabezas de serie del torneo y exentos de haber disputado la primera ronda.