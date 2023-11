Rudiger presenta la revisada 'Coldgear Baselayer' de Under Armour para afrontar el frío

El defensa alemán del Real Madrid Antonio Rudiger utilizan la Baselayer de Under Armour durante sus entrenamientos en invierno.

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa alemán del Real Madrid Antonio Rudiger presenta 'Coldgear Baselayer' de Under Armour, la capa base lanzada en 1996 por su fundador, Kevin Plank, para afrontar el frío durante los entrenamientos de la temporada de otoño-invierno.

Kevin Plank, capitán de los equipos especiales de fútbol americano de la Universidad de Maryland, estaba frustrado por tener que estar cambiándose constantemente de camiseta durante los entrenamientos debido a que éstas eran de algodón, se empapaban de sudor y se le pegaban al cuerpo. .

Por ello, se autoimpuso +el reto de encontrar una solución. Dos años más tarde, después de investigar y probar distintos tejidos sintéticos, diseñó una camiseta con un material compuesto por fibras que absorbían la humedad y mantenían a los atletas frescos, secos y ligeros incluso en condiciones de máximo calor.

Plank lo llamó no 0037, y así fue como nació en 1996 Under Armour. Tras el éxito del lanzamiento de HeatGear, Under Armour introdujo en 1997 el material ColdGear, diseñado para asegurar que los atletas se mantengan abrigados, secos y ágiles frente al frío. Actualmente, los futbolistas alemanes Laura Freigang y Rudiger utilizan la 'Baselayer' durante sus entrenamientos.

La capa más importante de la +equipación es la que se lleva directamente sobre la piel. La adaptación como una 'segunda piel' acompaña el movimiento del cuerpo y mantiene protegido al deportista bajo la equipación, limitando rozaduras, pellizcos y rasguños.

La tecnología de absorción de la humedad impide que el sudor se vuelva pegajoso, manteniendo la equipación seca y ligera. La ColdGear Compression Mock para hombre y la ColdGear Authentics Mock para mujer se encuentran actualmente a la venta en Under Armour por un precio de 55 euros.