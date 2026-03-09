Rugby.- Los Leones de rugby seven masculino acaban segundos en las Series Mundiales de Vancouver

Los Leones de rugby seven masculino acaban segundos en las Series Mundiales de Vancouver. - ALEX HO

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española de rugby seven masculina ha finalizado este domingo en segunda posición en las HSBCV Series de Vancouver tras caer en la final del torneo ante Sudáfrica (12-38), en un partido que el equipo sudafricano encarriló durante la primera mitad.

Sudáfrica fue superior a España en la fase de grupos y lo volvieron a demostrar en la final, siendo el único equipo capaz de derrotar a Los 'Leones7s' en Vancouver. En apenas 3 minutos, Sudáfrica anotó 3 ensayos con los que colocó el 12-0 de inicio. Y Van Wyk, poco antes de llegar al descanso, volvería a llegar a la zona de marca para sumar el 17-0 definitivo con el que se llegó al descanso.

Fue nuevamente van Wyk el primero en abrir el marcador en la segundo mitad para, con la conversión de 2, poner el 24-0. Jeremy Trevithick recortó distancias con un buen ensayo y Legorburu, posteriormente, consiguió rebajar nuevamente la distancia en el marcador. Finalmente, 28-12 para Sudáfrica y 'Los Leones7s' cierran Vancouver con un subcampeonato y confirmando las buenas sensaciones y el crecimiento de los últimos torneos.

En la ronda de semifinales, España se impuso a Fiji en un duelo en el que los 'Leones7s' impusieron el ritmo de prinicipio a fin y tomaron la delantera del marcador desde los instantes iniciales para el 24-17 definitivo. Ahora, la próxima cita en las Series Mundiales para España será la próxima semana en Nueva York.