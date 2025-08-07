SailGP y Oracle, una apuesta por la vanguardia y la transparencia tecnológica

Archivo - El equipo español de SailGP celebra una victoria en el GP de Nueva York de la Temporada 5 - JASON LUDLOW/SAILGP - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

SailGP, la competición de vela de catamaranes y conocida para muchos como la 'Fórmula 1 del mar' por su espectacularidad y alta velocidad, tiene entre sus misiones apostar por la vanguardia y la transparencia tecnológica, algo que está consiguiendo gracias a su alianza con 'Oracle'.

La compañía estadounidense es la que se encarga de subir a la nube datos en tiempo real "para optimizar el rendimiento, garantizar la transparencia y ofrecer una experiencia única tanto a los equipos como al público", según indicó en nota de prensa.

En este sentido, cada catamarán 'F50', embarcaciones que pueden superar los 100 km/h, está equipado con más de 800 sensores capaces de generar hasta 240.000 puntos de datos por segundo, los cuales se transmiten en tiempo real a la nube de 'Oracle', donde se almacenan, procesan y analizan mediante tecnologías avanzadas de analítica y capacidades de 'machine learning'. "Esto permite a los equipos obtener información inmediata para tomar decisiones más seguras y eficientes durante las regatas", apunta la empresa.

Esta recalca que "una de las características diferenciales de SailGP es su apuesta por la transparencia tecnológica", lo cual permite que todos los equipos, entre ellos el de España, ganador de la última temporada, acceden a los mismos datos en tiempo real, incluyendo los de los equipos competidores, lo que elimina cualquier ventaja basada en la tecnología y garantiza que el talento humano y la interpretación estratégica sean los factores decisivos en la competición.

Pero no sólo los equipos se benefician de esta tecnología ya que la experiencia del espectador también se transforma ya que pueden seguir las espectaculares regatas con métricas avanzadas en directo como la velocidad del barco, su altura sobre el agua, el ángulo del viento o las decisiones tácticas en tiempo real, tanto en retransmisiones televisivas como en plataformas móviles.