Samsung lanza su gama de televisores en España antes del Mundial de fútbol. - SAMSUNG

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics, patrocinador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ha lanzado en España su nueva gama de televisores para este 2026 justo antes del inicio del Mundial de fútbol de 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Este lanzamiento abarca modelos premium como Micro RGB, OLED, Neo QLED y The Frame, así como televisores Mini LED y Crystal UHD para una gama más amplia de consumidores.

En su vigésimo año como la marca de televisores número 1 del mundo, Samsung sigue ampliando las funciones impulsadas por IA a más modelos, llevando una imagen, sonido y experiencias de visionado personalizadas más inteligentes a más consumidores en todo el mundo.

En 2026, Samsung amplía las funciones de Vision AI Companion (VAC) en toda su gama de televisores 4K y superiores, reflejando su estrategia más amplia de convertir la Inteligencia Artificial en una parte central de la experiencia televisiva. Esta ampliación lleva el visionado impulsado por IA a más categorías, tamaños de pantalla y necesidades de los consumidores.

"Con la gama 2026 queremos seguir evolucionando la experiencia de televisión hacia algo mucho más inmersivo, inteligente y natural para el usuario. Este año damos un paso más reforzando tecnologías clave como las pantallas SIN reflejos, Vision AI Companion o la integración del ecosistema conectado, para que las personas puedan disfrutar de una experiencia más cómoda, personalizada y adaptada a su día a día", manifestó Pablo Requejo, director del Área de TV en Samsung Electronics España.

Como parte de su apuesta por mejorar la experiencia real de visualización en el hogar, Samsung continúa ampliando su tecnología SIN reflejos en más categorías premium de televisores. Diseñada para minimizar los reflejos y mantener la intensidad del color y el contraste incluso en entornos luminosos, esta tecnología permite disfrutar de una experiencia más inmersiva en cualquier momento del día.

Vision AI Companion (VAC) reúne la gama más amplia de plataformas de servicios de IA de Samsung, incluidas Bixby, Perplexity y Microsoft Copilot, para hacer que la experiencia televisiva sea más inteligente y personalizada. Diseñado para funcionar junto a los usuarios como un compañero de entretenimiento, VAC puede puede ayudar a orientar qué ver y qué escuchar, ampliando el papel del televisor más allá del visionado.

La gama de televisores también incorpora funciones de entretenimiento mejoradas con Inteligencia Artificial para películas, deportes y gaming como el AI Upscaling Pro, AI Football Mode y AI Sound Controller Pro, que analiza en tiempo real los diálogos, la música de fondo y los efectos de sonido.

MICRO RGB

Micro RGB amplía la experiencia premium de televisión de Samsung a una gama más amplia de tamaños de pantalla, llevando un color de gran precisión, brillo y visionado inmersivo impulsado por IA a más consumidores.

Disponible en las series R95H y R85H en tamaños de 55 a 115 pulgadas, Micro RGB se basa en la tecnología Micro RGB de Samsung, que utiliza micro LED rojos, verdes y azules controlados individualmente para ofrecer un control de la luz de gran precisión, más detalle y un color más natural.

Además, la tecnología sin reflejos minimiza el reflejo de la luz en entornos luminosos, ayudando a preservar una experiencia de visionado clara en distintas condiciones de iluminación, sin reflejos molestos.

También incorpora Vision AI Companion (VAC) y otras funciones optimizadas con IA a la categoría premium de pantallas grandes de Samsung, añadiendo experiencias de visionado más inteligentes y personalizadas.

OLED: INNOVACIÓN PARA UNA EXPERIENCIA INIGUALABLE

La gama OLED 2026 de Samsung incluye los modelos S99H, S95H, S90H y S85H, ofreciendo negros profundos, colores intensos, experiencias inmersivas y diseño premium para distintos perfiles de usuario. Como gran referencia de la gama OLED este año, el nuevo S99H combina la tecnología OLED más avanzada de Samsung con pantalla sin reflejos, Vision AI Companion y una experiencia de entretenimiento y diseño pensada para integrarse de forma natural en el hogar.

La tecnología sin reflejos, anteriormente disponible solo en modelos seleccionados, se amplía ahora a la gama con el S99H, S95H y S90H, ayudando a preservar negros profundos y colores intensos incluso en habitaciones luminosas.

Para gaming y deportes, el Ultimate Gaming Pack de Samsung OLED ayuda a mantener el movimiento rápido nítido y con buena respuesta. Reúne Motion Xcelerator 165Hz, compatibilidad con plataformas VRR clave como AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC Compatible, y herramientas de acceso rápido para gaming para una experiencia más fluida e intuitiva.

Para los aficionados al fútbol, AI Football Mode Pro en los modelos S99H, S95H y S90H y AI Football Mode en el S85H optimizan la imagen y el sonido en tiempo real para una experiencia de partido en casa más inmersiva.

THE FRAME: ELEVANDO LA EXPERIENCIA COMO OBRA DE ARTE La gama The Frame incluye modelos diseñados para distintos espacios y necesidades de instalación. En toda la gama, los usuarios pueden disfrutar del Art Mode con acceso a más de 5.000 obras de arte seleccionadas profesionalmente, junto con experiencias personalizadas por VAC.

The Frame Pro (modelo LS03HW) incorpora calidad de imagen Neo QLED con tecnología Mini LED y One Connect inalámbrico. Como novedad en 2026, The Frame Pro (modelo LS03HE) está ahora disponible en un tamaño de 55 pulgadas, ofreciendo una pantalla a escala de galería que refleja más de cerca la presencia de obras de gran formato en el hogar.

NEO QLED: CALIDAD DE IMAGEN MEJORADA

El Neo QLED de Samsung reúne una calidad de imagen mejorada con IA y más experiencias de visionado conectadas en los modelos QN80H y QN70H, con el QN80H disponible en tamaños de 55 a 100 pulgadas y el QN70H en tamaños de 43 a 85 pulgadas. Cada modelo ofrece el brillo, el contraste y la optimización inteligente que se esperan de una auténtica experiencia QLED.

Certificado por TÜV Rheinland como un Real QLED TV, Samsung Neo QLED utiliza una retroiluminación de luz azul y una auténtica lámina de puntos cuánticos para mantener un espectro de color estable y un rendimiento de imagen constante.

Real QLED con un 100 % de volumen de color ayuda a mantener el color preciso y estable, incluso con altos niveles de brillo. Quantum Mini LED también permite un control de la luz ultrapreciso, creando un contraste más profundo, un detalle más claro y un brillo más consistente escena tras escena.

Vision AI Companion (VAC) hace que la experiencia de visionado sea más fluida y consciente del contexto al mostrar de forma natural información útil en pantalla sin interrumpir el contenido.

MINI LED: EXPERIENCIA IMPULSADA POR IA MÁS ACCESIBLE

Samsung Mini LED lleva una experiencia de visionado más brillante y rica a más espectadores. Un control de luz más preciso y Pure Spectrum Color aportan a las imágenes mayor profundidad y claridad, así como un contraste que se percibe más definido de una escena a otra.

Con dos modelos diferenciados, Samsung pone el Mini LED y el visionado impulsado por IA al alcance de más consumidores. Samsung también está ampliando la conectividad en toda su gama de televisores 2026 con compatibilidad con Google Cast en modelos seleccionados, incluidos televisores Mini LED, Neo QLED y Crystal UHD.

Los nuevos modelos se apoyan en el histórico liderazgo de Samsung en audio premium para el hogar, incluida su racha de 12 años como la marca de barras de sonido número 1 del mundo, al tiempo que ayudan a crear un ecosistema integrado más potente que admite una mayor variedad de combinaciones de sistemas de sonido y una experiencia audiovisual más rica.