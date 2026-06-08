La San Silvestre Vallecana 2026 abre periodo de inscripción preferente para los participantes de 2025

Archivo - Imagen de una edición de la San Silvestre Vallecana - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2026 abrió este lunes el periodo de inscripción preferente para todas aquellas personas que participaron en la edición de 2025, que tendrán una semana para asegurar su dorsal antes de la apertura general, prevista para el lunes 15 de junio.

"La carrera da así su primer paso hacia el 31 de diciembre, una fecha marcada en rojo para miles de corredores que cada año despiden el año en Madrid con una de las pruebas más emblemáticas del calendario internacional", remarcaron desde la organización.

Ahora, durante este periodo preferencial, los participantes de la pasada edición recibirán un correo electrónico personalizado con el acceso a la inscripción a una edición de 2026 que "llega con una mirada renovada, en la que la energía del 'running' se cruza con una forma muy personal de entender la ciudad, la calle y la identidad de cada corredor".

Tras este primer periodo reservado a los participantes de 2025, las inscripciones generales para la carrera popular que se celebra el 31 de diciembre de cada se abrirán el lunes 15 de junio. Por su parte, el acceso a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional comenzará el 5 de octubre.