Sanders se impone a Canet en la tercera etapa del Dakar y se pone líder

El piloto australiano Daniel Sanders durante el Rally Dakar 2026 - Europa Press/Contacto/Florent Gooden

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) ha logrado este lunes la victoria en la categoría de motos en la tercera etapa del Rally Dakar 2026, una especial de 400 kilómetros disputada entre Yanbu y Alula, mientras que el español Edgar Canet (KTM) ha finalizado segundo y ha cedido el liderato.

El actual campeón del 'raid' ha sumado su décimo triunfo parcial en la carrera para ponerse al frente de la clasificación general en una jornada que ha sido dominada con claridad por él y por su compañero de equipo, un Canet que se había proclamado ganador en las dos primeras etapas y que ha finalizado a 1:36. Por detrás, han llegado las Honda del estadounidense Ricky Brabec y del español Tosha Schareina.