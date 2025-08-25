Sandra Sánchez, elegida en el Comité de Atletas de los Juegos Mundiales

Archivo - La exkarateca española Sandra Sánchez durante una exhibición - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La laureada exkarateca española Sandra Sánchez ha sido elegida entre los siete deportistas que formarán parte del Comité de Atletas de los Juegos Mundiales para el periodo 2025-2029, según anunció este lunes el evento.

Sánchez, campeona olímpica, bicampeona mundial y siete veces campeona de Europa de la modalidad de kata, fue elegida junto a la china Lai Xiaoxiao (Wushu), las húngaras Petra Senánszky (Deportes Subacuáticos) y Andrea Busa (Kickboxing), la australiana Catherine Phillips (Disco Volador), el francés Yves Martial Tadissi (Karate) y el alemán Max Poschart (Deportes Subacuáticos).

"Estos deportistas fueron seleccionados de un grupo de 20 candidatos que representan una amplia gama de deportes y países, todos nominados por sus respectivas Federaciones Internacionales. Su elección garantiza un Comité diverso y con experiencia que puede representar eficazmente los intereses de los atletas en toda la Familia IWGA", apuntaron desde los Juegos Mundiales.

Además, de acuerdo con la Constitución de la IWGA, el presidente de los Juegos Mundiales, el español José Perurena, podrá nombrar hasta dos miembros adicionales antes de octubre de 2025 "para garantizar una representación equilibrada en términos de diversidad de género, deporte y geografía".

"Extiendo mis felicitaciones a los siete atletas electos y agradezco a todos los candidatos que se presentaron a las elecciones. La gran participación de los atletas durante el período de votación demuestra la importancia de este Comité para el futuro de los Juegos Mundiales. Esperamos colaborar estrechamente con los nuevos miembros electos", señaló Perurena.