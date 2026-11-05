Sandra Sánchez, Mikel Izquierdo y el Hospital de Parapléjicos de Toledo, premiados por Fundación España Activa

Archivo - La exkarateca Sandra Sánchez figura entre los premiados por la Fundación España Activa en la XI edición de sus galardones que entregará el 26 de noviembre en Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exkarateca Sandra Sánchez, el investigador Mikel Izquierdo, la Fundación Estadio Vital Fundazioa, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y Radio Marca recibirán los premios de la Fundación España Activa en su undécima edición, que se celebrará el próximo 26 de noviembre en el Hotel InterContinental de Madrid.

La Fundación España Activa ha anunciado los galardonados de sus premios, que reconocen cada año a personas y entidades que destacan por su contribución al fomento de la actividad física y el deporte en la sociedad.

Con estos galardones, la fundación pone en valor el trabajo de quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen a extender la práctica deportiva y los hábitos de vida activos entre la población. A través de sus cinco categorías, los premios distinguen trayectorias deportivas ejemplares e iniciativas que impulsan el acceso a la actividad física, su aplicación en el ámbito de la salud, la investigación científica y la difusión de los valores y beneficios del deporte.

"Los galardonados de esta edición demuestran que promover la actividad física y el deporte es una tarea que va mucho más allá de la competición. Desde la investigación y la atención sanitaria hasta la iniciativa privada, los medios de comunicación o el ejemplo de nuestros grandes deportistas, todos desempeñan un papel fundamental para acercar sus beneficios a la sociedad", señaló Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación España Activa.

"Con estos premios queremos reconocer ese compromiso y dar visibilidad a iniciativas que están contribuyendo a que cada vez más personas tengan oportunidades de incorporar la actividad física a su vida cotidiana", añadió.

En esta edición, el premio a la 'Trayectoria Deportiva y Profesional' será otorgado a Sandra Sánchez, una de las grandes referentes del deporte español y del kárate internacional. Campeona olímpica, bicampeona del mundo y siete veces campeona de Europa, su carrera deportiva constituye un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y superación.

A lo largo de su trayectoria, desafió convencionalismos y demostró que la edad no es un límite para seguir creciendo, compitiendo y alcanzando nuevos objetivos, hasta conquistar el oro olímpico en Tokio a los 39 años. Más allá de sus éxitos deportivos, la fundación reconoce también su compromiso con la transmisión de los valores del deporte a las nuevas generaciones, al continuar compartiendo su experiencia y conocimientos tras su retirada de la alta competición.

En la categoría 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector privado', la fundación distinguirá a Fundación Estadio Vital Fundazioa por su trayectoria de décadas dedicada a fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre personas de todas las edades.

Con una comunidad de más de 20.000 abonados y cerca de un millón de accesos anuales, la entidad ha convertido el Estadio en un espacio deportivo y social de referencia, con una oferta que integra actividad física, salud, inclusión, convivencia y formación.

Por su parte, el premio 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector público' reconocerá al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, por su labor pionera en la integración del ejercicio físico y el deporte en la rehabilitación de personas con lesión medular.

Como centro público de referencia nacional, el Hospital ha consolidado la actividad física como una herramienta terapéutica que contribuye a mejorar la condición física, favorecer la autonomía personal y facilitar la inclusión social.

Iniciativas como 'Sal de la camilla' y el Espacio Move, su oferta de deporte adaptado o la Feria del Deporte reflejan su apuesta por incorporar el movimiento como parte fundamental de la recuperación y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

En el ámbito científico, el galardón 'Área de investigación, innovación y divulgación' será para Mikel Izquierdo, catedrático en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, por su destacada trayectoria investigadora y divulgadora sobre los beneficios del ejercicio físico para la salud, especialmente en el envejecimiento, la prevención de la fragilidad y el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores.

Su trabajo ha contribuido a trasladar la evidencia científica a la práctica, promoviendo el ejercicio físico como una herramienta de prevención y tratamiento. Entre sus aportaciones destaca el programa 'Vivifrail', que ha desarrollado herramientas para prevenir la fragilidad y las caídas mediante ejercicio físico multicomponente y ha sido reconocido como buena práctica por la Comisión Europea y como referencia por la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, el premio 'Medios de Comunicación' distinguirá a Radio Marca, coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, por su contribución a la difusión y promoción del deporte en España. Durante un cuarto de siglo, la emisora ha dado voz a deportistas, clubes, federaciones y competiciones de numerosas disciplinas, acercando sus protagonistas, historias y valores a miles de oyentes.

La fundación reconoce así su papel en la generación de afición y cultura deportiva, así como iniciativas como 'Patrimonio del Deporte', que ponen en valor el legado, las tradiciones y la dimensión social del deporte más allá de los resultados deportivos.

Con todos ellos, la IX Gala de los Premios Fundación España Activa volverá a reunir a representantes del ecosistema deportivo español en torno a un objetivo compartido: impulsar la práctica de la actividad física y reivindicar su importancia como elemento fundamental para una sociedad más sana, activa e inclusiva.

Con estos reconocimientos, la fundación busca dar visibilidad a iniciativas que contribuyen a combatir el sedentarismo y a extender los beneficios del deporte y el ejercicio físico al conjunto de la población.