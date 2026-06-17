De los Santos: "Estamos trabajando para que la NFL continúe en España y que el fútbol americano se asiente"

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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rafa de los Santos, director de NFL España, cree que la capacidad para "albergar grandes eventos" y el ser "una ciudad amable" fueron aspectos claves para que la NFL apostase por Madrid para jugar partidos de su temporada y que el propio Roger Goodell, comisionado de la liga estadounidense, quedó "supersorprendido" de cómo salió todo el año pasado durante el Miami Dolphins-Washington Commanders, mientras que afirmó que ahora deben trabajar para que el fútbol americano "se asiente" y no salga de España.

"Madrid es imbatible por muchos motivos, pero sobre todo está su capacidad para albergar grandes eventos y mostrarse como una ciudad amable. Y esto para la NFL resultó muy llamativo de cara a un mercado y un país donde el deporte es muy importante y los deportes de equipo tienen un seguimiento brutal, no podía perder esa oportunidad, es un mercado clave para sus planes de expansión", señaló De los Santos en la Sports Summit Madrid.

El directivo llegó a su cargo en octubre de 2025, a poco de jugarse en la capital el primer partido de la historia de la NFL. "Fue una llegada con muy poco tiempo y muchas se habían iniciado y definido. Fue un mes y medio de cerrar y validar muchas cosas, y lo mejor de la experiencia fue como dos organizaciones diferentes trabajaron con un objetivo común para que saliese con el nivel como el que fue", celebró.

"El Comisionado (Roger Goodell) quedó supersorprendido y me dijo que el año que viene iban a venir seguro y eso que el tiempo no fue tan bueno. Fue un caos controlado donde todo el mundo sabía que el partido iba a suceder y que iba a ser un gran evento", prosiguió, destacando el "papel muy importante del Real Madrid y el Santiago Bernabéu". "Fue de las cosas que quedaron bastante impresionados presidentes de las franquicias cuando estuve en Estados Unidos", confesó.

De los Santos aseguró que, de cara a albergar el 8 de noviembre el segundo partido en Madrid, ya no están "en fase de aterrizaje" sino trabajando para "continuar en España y que este deporte se asiente", algo para lo que considera clave desarrollar el 'flag football', modalidad sin contacto que será olímpica en Los Ángeles 2028 y que es "muy fácil y muy divertido de jugar". "Hay que empezar a tener presencia en los colegios", sostuvo.

También están "trabajando" para que la NFL "sea lo más accesible para todo el mundo". "Hemos ido variando los calendarios para hacerlos más acomodados a la franja horaria en la que estamos", recordó, sin olvidar el acuerdo con Mediaset para ver partidos de forma gratuita, entre ellos el Madrid NFL Game y la Super Bowl.

El director de NFL España también se refirió a la "mucha suerte" que tienen por tener instalados en el país a los Miami Dolphins, los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs, franquicias que ven que pueden tener "capacidad de generar afición" entre los españoles. "Los Dolphins encuentran la proyección del idioma y lo que representan culturalmente, y los Bears ven aspectos como los valores y la familia", detalló.

SONIA CEA: "NO ES FÁCIL ACAPARAR LA ATENCIÓN DE ESTAS GRANDES MARCAS"

Junto a Rafael de los Santos estuvo Sonia Cea, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, que advirtió que "no es fácil acaparar la atención de estas grandes marcas" como la NFL, cuya llegada ha sido producto en parte de "un cambio de la política deportiva" en la región "para proyectar la imagen internacional y que los grandes eventos reportaran en la base".

La edil, que indicó que la NFL llegó un año más tarde porque "se coló" Sao Paulo (Brasil), no duda de que la capital "va a ser pieza clave" en la expansión de la liga estadounidense, la cual entendió "muy bien la ciudad y la forma de darle mayor dimensión trabajando con marcas muy bien asentadas" ya en España. "Todo hizo que esa semana se respirara mucha NFL en la ciudad, la repercusión fue estupenda", resaltó.

Cea recalcó que los Miami Dolphins "quedaron encantados y siguen desarrollando proyectos en colegios" y que con este partido en Madrid han logrado "posicionar la marca" de la región "en el mundo". "Sabemos que quien prueba Madrid, repite", subrayó, sin olvidar que "el legado es importantísimo", motivo por el cual desarrollaron inicialmente una escuela de fútbol y luego, "más en profundidad", el flag football.