Sanxenxo acoge este fin de semana la 10ª Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad pontevedresa de Sanxenxo acogerá desde este viernes al domingo la 10ª edición de la Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster, que reunirá en la ría de Pontevedra a más de 180 barcos de 11 países y que coronará, además de a los ganadores, a los vencedores del Trofeo Presidente de la Xunta en ORC y J80.

La acción comenzará el viernes con la flota de cruceros ORC de 0 a 4, que navegarán distribuidos en divisiones y que tendrán un máximo de seis mangas previstas hasta el domingo. Entre los participantes destacan 'Mirfak' de Diego López y el 'CN de Ferrol', vencedor en múltiples ocasiones de la regata y el Trofeo Presidente de la Xunta; 'Nortemar Peperetes' de José Manuel Millán; 'Orion', de Alberto Javier Pérez; y 'Urbapaz' de Franciso Edreira y el 'CN Cabanas', dos de los últimos vencedores del Trofeo Príncipe de Asturias de Baiona.

Por su parte, la clase ORC Open se estrenará el sábado con dos pruebas costeras, una por jornada y con favoritismo inicial para el 'Bonaventure' del RCN de Vigo y el portugués 'Saplicco Quinta Lamosa'.

Además, la flota de 6 Metros contará con seis barcos clásicos como 'Ian', 'Joy', 'Stardust' y 'Alibaba II', además de las tripulaciones de 'Bribon' y 'Titia', que en esta ocasión navegarán a bordo de 'Erica' y 'Acacia', respectivamente, ya que se encuentran preparando el Mundial de la clase que da comienzo el 17 de noviembre en Estados Unidos. El Trofeo Diputación de Pontevedra que se juegan en Sanxenxo será un buen momento para trabajar como tripulación de cara a ese Mundial.

La clase Mahou J80, con seis pruebas programadas, volverá a ser una de las más competidas a partir del sábado con participantes destacados como el 'Okofen' de Javier de la Gándara, el 'Cactus Digital-Petrilla' de Jaime Barreiro y 'Les Roches Solgreen', del CM Mahón.

Los más jóvenes abrirán la competición también el viernes con la clase ABANCA Optimista con la mayor y más internacional de las flotas con 140 Optimist de 11 países (Brasil, Hungría, Puerto Rico, República Checa, Sudáfrica, Portugal, Turquía, China, Polonia, Reino Unido y España).

También habrá espacio para la vela tanto para personas con discapacidad ya que un año más, el Centro Nacional de Vela Adaptada competirá con cinco equipos liderados por los entrenadores, reforzando el compromiso de la regata con la inclusión y la visibilidad de la discapacidad, como para el espectáculo de la vela más tradicional con la clase Volvo Balpersa Veteranos donde el 'Papanatas' de Andrés Froiz intentará revalidar su triunfo del año pasado.

Finalmente, en Sanxenxo se decidirán los ganadores finales del Trofeo Presidente de la Xunta 2025, el circuito gallego de alto nivel, en las categorías ORC 0-4 y J80 tras las pruebas de A Coruña, Ares, Portosín y Baiona.