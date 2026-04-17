Archivo - El 'Bribon' navegando en aguas de Sanxenxo - MARÍA MUIÑA - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad pontevedresa de Sanxenxo acoge este fin de semana el Trofeo Xacobeo, segunda serie de la Liga de 6 Metros y J80 de 2026 y bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo, donde se darán cita algunas de las principales unidades del circuito nacional e internacional, en una prueba que se presenta especialmente competitiva gracias a la incorporación de nuevos equipos y embarcaciones llamadas a pelear por los puestos de cabeza.

Según informaron desde la organización del evento, entre las novedades más destacadas en la clase 6 Metros figura el regreso del 'Caprice-RH Prive', que vuelve a escena en Sanxenxo de la mano de un equipo andaluz liderado por Guillermo Rodríguez, reforzando el nivel deportivo de la flota.

A este se suma el 'Alibaba II' de Miguel Lago, representante del Monte Real Club de Yates de Baiona, que llega a la cita como uno de los grandes nombres a seguir tras proclamarse vencedor del pasado Desafío Barceló, última serie de la pasada temporada.

La dimensión internacional de la prueba se verá reforzada con la presencia del campeón olímpico Iker Martínez, que competirá a bordo del 'Acacia' en un equipo sueco liderado por el armador Morten H. Kielland, conocido por su victoria en la PalmaVela 2017 en la clase Swan 50 con el 'Matilde', añadiendo aún más nivel y prestigio a la flota.

Sin embargo, el gran duelo se perfil el que protagonizarán el 'Bribon' del Rey Juan Carlos y el 'Titia'" de Mauricio Sánchez-Bella, considerados actualmente los dos grandes exponentes de la clase 6 Metros a nivel mundial y que en el pasado Mundial de septiembre fueron campeón y subcampeón, respectivamente.

El 'Bribon', además, afronta esta segunda serie como líder de la Liga 2026 tras su triunfo en la primera cita disputada en el mes de marzo, lo que refuerza su condición de principal referencia del circuito en este inicio de temporada.

Junto a ellos, no faltarán dos de los equipos más regulares del circuito como el 'Stardust' de Santiago Campos y el 'Ian' de Ricardo Frade, habituales del Trofeo Xacobeo que, año tras año, se acercan a los puestos de podio en cada serie, consolidándose como aspirantes sólidos en una flota cada vez más competitiva.

Por su parte, la clase J80 continúa consolidando su crecimiento y contará en esta segunda serie con ocho equipos en liza, compartiendo campo de regatas y pantalanes con los 6 Metros. Entre las novedades destaca la incorporación del 'Grupo Bazán' y del 'I3D Atlántico' del Real Club Náutico de Coruña, que elevan el nivel competitivo de la flota. Además, esta serie contará también con la llegada de un nuevo barco a la flota del RCN de Sanxenxo, recientemente incorporado desde Murcia, lo que refuerza el crecimiento y dinamismo de la clase en el club.