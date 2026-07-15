Saucony presenta la colección cápsula de calzado 'Spiritual Guidance' diseñada por Isaac Neves. - SAUCONY

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca global de running de alto rendimiento y estilo de vida Saucony ha presentado 'Spiritual Guidance', una nueva colección cápsula que reinterpreta algunos de sus modelos de calzado más emblemáticos y desarrollada para los que entienden el movimiento como una forma de expresión personal e inspirada en los que encuentran su propio ritmo dentro y fuera del running.

Esta nueva línea de productos ha combinado el legado técnico de la compañía con un enfoque contemporáneo, estando pensada tanto para el rendimiento deportivo como para el uso diario. La colección, que ha sido diseñada por Isaac Neves, ha reunido tres de las siluetas más icónicas de la firma: ProGrid Paramount, ProGrid Guide 7 y Guide 19.

El director de producto de Saucony, Brian Moore, ha explicado que esta serie limitada, que estará disponible a partir del 18 de julio, explora la conexión existente entre el rendimiento y la armonía interior.

"A través de algunos de nuestros modelos más representativos, queremos animar a nuestra comunidad a confiar en su propio ritmo, seguir su intuición y recorrer su propio camino. Estamos encantados de recuperar los icónicos modelos ProGrid de principios de los 2000 con nuevas combinaciones de color, junto a una silueta actual de alto rendimiento. La ProGrid Paramount recupera su auténtica estética Y2K, la ProGrid Guide 7 vuelve con una propuesta cromática atrevida y la Guide 19 ofrece una comodidad excepcional gracias a una renovada espuma Pwrrun, diseñada para aportar seguridad y confianza en cada paso", comentó.

De este modo, la empresa ha recuperado modelos de principios de los años 2000 con renovadas combinaciones de color junto a una silueta actual de altas prestaciones técnicos.

En el análisis de los modelos retro, la zapatilla ProGrid Paramount ha regresado inspirada en su diseño original de 2007 como parte de la colección tecnológica clásica de la firma. Este calzado mantiene una estética de la época con un perfil lateral más limpio debido a la eliminación del logotipo, cediendo el protagonismo a la malla transpirable.

Por su parte, la reedición ProGrid Guide 7 ha recuperado el espíritu de uno de los clásicos de la marca, habiendo sido proyectada para ofrecer protección y confort en el uso diario mediante una gama cromática atrevida.

Como principal propuesta de alto rendimiento, el modelo Guide 19 ha incorporado una nueva combinación de espuma de amortiguación para aportar una comodidad excepcional y estabilidad en cada pisada. Esta silueta ha añadido una mayor flexibilidad en la zona del antepié y un incremento de su durabilidad.