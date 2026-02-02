Archivo - Saucony redefine el entrenamiento diario con la nueva Endorphin Azura. - SAUCONY - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Saucony, la marca global de running de alto rendimiento y estilo de vida, presenta la 'Endorphin Azura', una zapatilla diseñada para corredores que quieren sentir la velocidad en sus entrenamientos diarios y no solamente el día de la carrera.

Este modelo está pensado para entrenamientos más rápidos. Su estructura sin placa de carbono proporciona una pisada suave, flexible y adaptable para el día a día, manteniendo la energía que tanto gusta a los aficionados de la colección Endorphin de la marca.

Junto con las Pro 5, las zapatillas de competición con placa de carbono de Saucony, Azura amplía la gama Endorphin ofreciendo una opción cómoda y versátil para correr a diario.

El corazón de la zapatilla es la espuma Pwrrun PB de Saucony, un compuesto ultraligero diseñado para ofrecer un retorno de energía superior al de los modelos de entrenamiento diarios habituales.

Gracias a la tecnología Speedroll, Azura favorece una transición suave que proyecta al corredor hacia delante de forma natural, manteniendo esa sensación dinámica propia de la familia Endorphin en cada kilómetro.

La suela de goma XT-900 asegura agarre y mucha durabilidad, mientras que su diseño estilizado y sus colores llamativos le dan ese toque de estilo que destaca en cada carrera.

La campaña de Endorphin Azura no se planteó como un lanzamiento más. Saucony buscaba convertir la velocidad en un estado mental. Junto a YFR, han creado contenido que apuesta por lo auténtico antes que por lo perfecto. El resultado es que las Endorphin Azura pretenden ser no son solo unas zapatillas sino una sensación.