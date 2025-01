Schareina: "Me sabe a gloria que los veteranos también digan que ha sido un Dakar superduro"

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto valenciano Tosha Schareina (Honda) confiesa que le "sabe a gloria que los más veteranos también digan que ha sido superduro" el Rally Dakar 2025, al mismo tiempo que insistió en que creyó en el triunfo sobre el australiano Daniel Sanders (KTM) "desde el segundo uno", aunque el segundo puesto en la clasificación general le sabe "a victoria" y como "aprendizaje".

"Estoy supercontento de este segundo puesto en el Dakar. Por supuesto que todos salimos de casa queriendo ganar, pero, también hemos tenido muchos problemas, y este segundo puesto nos ha sabido a victoria", expresó Schareina en una entrevista a Europa Press antes de la Gala de Campeones 2024 de la Real Federación Motociclista Española (RFME) en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

Apenas seis días después del colosal esfuerzo en Arabia Saudí, Schareina está "destruido" físicamente, tras una edición en la que le ha pasado "de todo". "El mayor aprendizaje ha sido la superación, cuando crees que lo tienes todo perdido, pero sigues avanzando y al final llega. Me parecía superdifícil, quedaban siete etapas y estábamos destruidos, pero seguimos, seguimos, y cogimos el segundo puesto. Me quedo con el no abandonar y con la superación", reflexionó.

El valenciano, de 29 años, llegaba a este Dakar 2025 después del abandono tras la primera etapa el año pasado, y ha logrado sacarse la "'espinita'". Incluso, rozó la victoria en la general, aunque siempre por detrás de un intratable Sanders que acabó con una ventaja de 8:50. "Nos ha pasado de todo, pero tampoco es excusa, Daniel ha hecho un trabajo increíble, ha dado mucho gas, ha podido controlar la carrera", elogió.

"Por supuesto que muchos factores han beneficiado a eso, pero como digo, no es excusa, hay que tener los pies en la tierra y el año que viene vamos a ir a por más, vamos a intentar ponérselo más difícil", aseveró un Schareina que creyó en la remontada "desde el segundo uno", pese a que la diferencia con el australiano llegó a ser de más de un cuarto de hora.

Ya en la prólogo, Sanders adquirió un colchón de cinco minutos que luego fue demasiado. "Nos pusimos el casco, intentamos dar gas, recortar y estuvimos ahí, tira y afloja. Al final, no pudo ser, pero hasta el último momento intentamos dar lo máximo", dijo satisfecho.

"Llegamos a ocho o nueve minutos a la última etapa, era muy complicado, todos lo sabíamos, y más cuando salíamos todos en paralelo y eran 60 kilómetros en dunas, íbamos a rodar todos juntos. Pero nunca hay que tirar la toalla, ya sabemos que en el Dakar puede pasar de todo, romper la moto, caerte, o sea que no tirar la toalla, intentar estar concentrado hasta el último kilómetro y así lo hicimos", defendió.

SOBRE SU DURA CAÍDA: "FUE TONTA, PERO NO SABES SI TE HAS HECHO DAÑO"

Uno de los grandes hándicaps del valenciano fue correr desde la quinta etapa con una lesión en la clavícula. "Nosotros no sabíamos nada, sí que sabíamos que me había caído y me había hecho daño, pero no sabíamos nada más de eso. Con los fisios, hacíamos un buen vendaje, dolía, pero fuimos para adelante. Ha sido una de las cosas que había que superar", relató.

Además, en la novena etapa del Dakar sufrió una escalofriante y aparatosa caída de la que, sorprendentemente, salió ileso y solo un poco "aturdido". "Fue una caída tonta, pero en la que sabes que te puedes hacer daño. Pero no pasó absolutamente nada, ni a mí a ni a la moto, y pudimos continuar", celebró.

"Me sorprendí de cómo me había levantado porque dije 'ostras, a ver si me he hecho más daño y no me estoy dando cuenta', pero no fue así. En ningún momento sentí daño, pero pensé que estábamos en el kilómetro 12, quedaban 400 por delante, era empezar muy mal el día", agregó el piloto de Honda.

Todos estos obstáculos y un recorrido exigente desde el segundo día, han hecho que este Dakar haya sido "muy duro". "Es mi cuarta edición, pero los más veteranos me han dicho que ha sido una barbaridad. Me sabe a gloria que los más veteranos digan que ha sido superduro, no sólo para mí. Pero somos masocas y vamos a volver", afirmó entre risas.

Aunque no solo enfrentan una gran prueba física, sino que deben también superar un exigente examen mental. "Sería un 65-35, algo así, para la parte mental, porque el físico hay que tenerlo, pero llega un punto en el que estás destruido y lo único que sigue es la mente", sostuvo.

Por eso, en las tiradas largas de kilómetros corriendo solo, Schareina intenta "no pensar" en lo que le queda. "Al final, te subes en la moto, vas abrigado a tope, te acoplas y para adelante. Y van pasando los kilómetros, no te puedes comer la cabeza. Cada cierto tiempo paras a comer algo, a beber, a repostar también paramos. Cuesta mucho, pero también es el espíritu que se intenta no olvidar del Dakar", señaló.

Finalmente, el valenciano reveló qué ocurrió en la penúltima etapa, la cual recortaron por la climatología, pese a que los pilotos, Schareina entre ellos, querían completar los más de 300 kilómetros programados. "Ya hicimos los cálculos el día anterior, y aunque pillase a Sanders, aún me quedaban tres minutos (para superarlo en la general). Al día siguiente íbamos a salir juntos, era muy difícil", manifestó, antes de reconocer que la decisión fue lógica.

"Era una etapa rara en la que llevábamos ya cinco horas parados al sol, no tenía mucho sentido continuar, no pararla, pero sí que hacer 150. En las dunas con el sol arriba no se ve nada y también pensando un poquito en los demás. Nosotros (los pilotos de cabeza) vamos a llegar de noche, pero llegamos, pero los demás... Sería injusto. Solo había dos pilotos que al final querían seguir y porque me querían pillar. Luego dimos gas y ganamos la etapa. No hay nada malo, se hizo así y ya está", concluyó.