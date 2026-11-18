Seagram's 0,0% inaugura en Madrid un espacio para ver las 'Premier Padel Finals' de Barcelona. - SEAGRAM'S

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca Seagram's 0,0% inaugurará en el Palacio de Santoña de Madrid 'The Glass House', un punto de encuentro en el que los aficionados podrán seguir en directo las 'Premier Padel Finals' de Barcelona, que se disputan del 11 al 13 de diciembre en el Palau Sant Jordi de la Ciudad Condal.

Con esta iniciativa, la firma ha buscado crear un espacio social que acerque esta disciplina deportiva a la cultura y al estilo de vida más allá de las pistas. La retransmisión de los partidos contará con los comentarios del narrador del circuito profesional de pádel desde 2015 y responsable de comunicación de la Federación Española de Pádel (FEP), Nacho Palencia, así como del periodista de 'El Chiringuito' e impulsor del proyecto 'Vaya Globo', Juanfe Sanz.

Durante las tres jornadas, el recinto ofrecerá además una propuesta gastronómica de Casa Neutrale inspirada en Nueva York, creaciones dulces de Obrar y sesiones de música con 'DJ'.

La responsable sénior de marca de Seagram's, María Lafuente, ha explicado que, aunque el pádel es un deporte profundamente social, todavía no existe la costumbre de reunirse con amigos para verlo como sucede en otras modalidades. En este sentido, ha señalado que 'The Glass House' nace como una plataforma para proporcionar un lugar donde disfrutar de la dimensión social de esta práctica fuera de la pista.

Las entradas, gestionadas a través de la plataforma 'Four Venues', salen a la venta en dos modalidades: el pase diario para el 11 y 12 de diciembre, y el pase de almuerzo neoyorquino para el domingo 13 de diciembre, por entre 20 y 25 euros.