Las secretarías de Estado de Seguridad y para el Deporte refuerzan su colaboración contra el dopaje

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo Sastre, y el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, suscribirán este miércoles 28 de enero un convenio de colaboración para reforzar la lucha contra el dopaje, informó este martes el Ministerio del Interior.

El acto de la firma se llevará a cabo en la sede del Ministerio del Interior a partir de las 11.00 horas y contará también con la presencia del director general de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta Gallego.