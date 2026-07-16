La selección española acudirá con ocho gimnastas al Mundial de Gimnasia Rítmica

Archivo - Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun con una de sus medallas de oro del Europeo 2026 de Gimnasia Rítmica - RFEG - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) anunció este jueves la convocatoria para el Campeonato del Mundo que se celebrará del 10 al 17 de agosto en la localidad alemana de Frankfurt y que estará compuesta por ocho gimnastas.

Así, al Mundial acudirán las mismas deportistas que el pasado Europeo, con Alba Bautista y Daniela Picó participando en la competición individual, e Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Lucía Muñoz Andrea Fernández y Marina Cortelles para las pruebas de conjunto donde España defiende los dos bronces de 2025 en el concurso completo y en el ejercicio de cinco cintas.