La selección española femenina de hockey línea conquista su segundo Mundial - RFEP

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey línea se ha proclamado este sábado campeona del mundo por segunda vez en los World Skate Games 2026, los Juegos Mundiales de patinaje, que se disputan en Asunción, en una séptima jornada en la que Alexandra Muntean y Adrián Sebastián se han colgado una plata y un bronce, respectivamente, en Inline Freestyle para subir a 12 la colección de medallas de España en la cita -tres oros, cinco platas y tres bronces-.

En la final femenina de hockey línea, las españolas se impusieron a Francia (2-3) para regresar a lo más alto del podio en su cuarta final mundialista consecutiva, en la que tuvieron que remontar un 2-0 adverso. Los tantos de Mercè Vilaró, al final del primer tiempo, y de Alejandra Vallejo, tras el descanso, consiguieron equilibrar la contienda. En el último minuto, Olivia Monjas, que ya marcó el gol de oro que le dió la primera estrella a España en el 2022, aprovechó una asistencia de Blanca López para marcar el tercero.

Mientras, la selección española masculina júnior de hockey línea cerró su participación con una ajustada victoria ante Eslovaquia (5-4), conseguida gracias a un gol de oro de Aitor Markiegi.

Las otras dos medallas de España este sábado llegaron de la mano del Inline Freestyle. Alexandra Muntean se proclamó subcampeona del mundo de Battle sénior femenino, y Adrián Sebastián logró la medalla de bronce en Battle Júnior. Con estos resultados, el Inline Freestyle español cierra su participación mundialista con cinco metales, después de las medallas logradas previamente por Pau Bosch, Enrique Rubio y Julián Fernández-Campón.

Por su parte, en hockey sobre patines, las selecciones femenina absoluta y masculina Sub-19 sellaron su pase para sus respectivas finales. Las sénior, dirigidas por Sergi Macià, ganaron en semifinales a Portugal (2-1) y buscarán su noveno título mundial ante en la final ante Argentina, que ha superado a Italia (4-0). Mientras, la Sub-19 masculina superó a Argentina en semifinales y tratará de revalidar su corona mundialista ante Portugal.

En la competición libre de patinaje artístico, Sira Bella es segunda, Elna Francès tercera y Paula Román séptima después del programa corto en la categoría sénior femenina, y Guillermo Gómez ocupa la primera posición provisional, Unai Cereijo es segundo y Héctor Díez sexto en la categoría masculina. Olivia Rey es séptima y Alba Duch marcha décima provisionalmente en categoría júnior femenina, mientras que David Rama lo hace quinto y Mateus Vargas, séptimo, en júnior masculino.

En Skateboarding, Naia Laso ha conseguido el pase a la final femenina de park con la quinta mejor puntuación de las semifinales y luchará por las medallas, y Egoitz Bijueska, vigente campeón del mundo de Park, es provisionalmente segundo a falta de completarse la última ronda de la competición. Por su parte, Danny León y Alain Kortabitarte se han despedido en semifinales.

El Mundial de Asunción tiene además una importancia especial para ambos, ya que es una prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y sus resultados tienen valor doble dentro de la carrera olímpica.

Por último, Laia de la Romana se ha clasificado para la gran final del Campeonato del Mundo de Scooter Street y luchará por las medallas en Asunción. En categoría masculina, Guifré Obradors no ha conseguido superar las semifinales.