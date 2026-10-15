La selección española masculina participará en el primer Torneo Internacional de Waterpolo Paralímpico

Cartel del primer Torneo Internacional de Waterpolo Paralímpico de Potenza (Italia). - PRENSA FEDDF

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española de waterpolo paralímpico será una de las tres participantes, junto a Italia y Hungría, en el primer Torneo Internacional de Waterpolo Paralímpico, que se disputará en Potenza (Italia) los días 17 y 18 de octubre, según ha informado este jueves la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

España participará en la primera edición del Torneo Internacional de Waterpolo Paralímpico en Potenza (Italia), con una delegación formada por 15 deportistas con discapacidad física (14 hombres y una mujer) y cinco técnicos. La participación española cuenta con el respaldo de la FEDDF y está promovida desde la Federación Catalana de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FCEDF), que lleva varios años desarrollando este deporte.

Bajo la dirección del responsable técnico, Dani Nart, la selección española de waterpolo de personas con discapacidad física cuenta con nadadores medallistas en Juegos Paralímpicos como Jesús Collado (tres medallas de oro y tres de bronce entre los Juegos de Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing n 2008), y José Antonio Marí (dos medallas de bronce en Londres 2012 y Paris 2024).

El triangular, que se disputará en la Piscina Comunale M. Riviello de Potenza (Italia), arrancará este sábado por la mañana con el duelo entre Italia y Hungría. Por la tarde, los españoles se estrenarán ante Hungría, mientras que el torneo concluirá el domingo por la mañana con el enfrentamiento entre Italia y España.

El waterpolo para personas con discapacidad física lleva una década desarrollándose en Italia y se practica también en España, concretamente en Cataluña, donde ya existe una liga estable integrada por cuatro clubes. Además, ambos países han organizado anteriormente torneos internacionales entre equipos de clubes, aunque esta será la primera vez que se dispute entre selecciones nacionales.