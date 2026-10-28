La selección española de muaythai logra siete medallas en el Europeo

Foto de familia de la selección española tras el Campeonato de Europa de Muaythai - FEKM

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española de muaythai brilló en el Campeonato de Europa IFMA/EMF 2026 disputado en la Halle Georges-Carpentier de Paría al conquistar con siete medallas, tres de plata y cuatro de bronce, según informó este miércoles la la Federación Española de Kickboxing y Muaythai (FEKM).

Lucía García Carrillo (-48 kg), Arancha Royo Murillo (-67 kg) y Aron Ayude Pallas(-91 kg) fueron los representantes que alcanzaron la finales en sus respectivas categorías, pero ninguno de ellos pudo conseguir el preciado oro, mientras que Israa Amal Hassaine (-51 kg) y José García Luque (+91 kg) se llevaron sendos bronces, mismo premio para los juniors Andrés Altimasveres Simón (U16 -42 kg) y Cristian Bernal Simón (U14 Muaythai Técnico -40 kg).

Con este resultado, España se situó entre los diez mejores países de la clasificación por delegaciones de la categoría Élite, en un campeonato que ha reunido a un total de 29, y que para la federación demostró que "cada año" logran competir "a un nivel más alto en Europa".

"Tener tres finalistas Élite es un paso muy importante, pero también lo es ver a nuestros júnior subir al podio porque vienen pegando fuerte y son el futuro de esta selección. Enhorabuena a los deportistas, al cuerpo técnico y a los clubes que hacen posible este trabajo", señaló Jesús Eguía, presidente de la FEKM.