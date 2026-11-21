MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby XV ha cerrado este sábado su participación en la ventana internacional de noviembre con derrota por 22-90 ante la selección de Samoa en el Estadio Ciudad de Málaga, un partido enmarcado en la sexta jornada de la World Rugby Nations Cup 2026.

Los 'Leones', dirigidos por Pablo Bouza, comenzaron adelantándose en el marcador gracias a un golpe de castigo transformado por Gonzalo López Bontempo en el 8'. Samoa respondió cuatro minutos después con un ensayo de Lalomilo Lalomilo, transformado por Jacob Umaga, para situar el 3-7. El conjunto español recuperó la ventaja en el minuto 17, cuando Alberto Carmona hizo el primer ensayo y estableció el 8-7.

A partir de ahí, Samoa tomó la iniciativa. Un golpe de castigo de Jacob Umaga en el 25' le devolvió la renta, ampliada luego con ensayos de Peter Umaga-Jensen, Theo McFarland y Ben Nee-Nee. Y la transformación de Jacob Umaga tras la última marca envió todo al descanso con 8-29.

La segunda mitad empezó con dos tarjetas amarillas para España, para Rapha Nieto y para Gauthier Minguillon en el 41' y 44', respectivamente. Samoa aprovechó este tramo para ampliar su ventaja, primero con un ensayo de castigo en el minuto 45 y posteriormente con una sucesión de marcas de Latrell Ah Kiong, Jacob Umaga, Joel Lam y Va'afauese Apelu Maliko, que situaron el marcador en 8-64 en el minuto 56.

Entonces Bouza realizó varias sustituciones, incluida la entrada de Valentino Rizzo en el 51' en el lugar de Álex Saleta, disputando así sus primeros minutos con la selección absoluta y estrenándose además como anotador. Eso sí, Samoa continuó sumando con nuevos ensayos de Ah Kiong y Jacob Umaga, ampliando la distancia (8-78).

En el 71' llegó la segunda marca española, de Rizzo, quien culminó su debut con un ensayo posteriormente transformado por Gonzalo López Bontempo. En los últimos minutos, el conjunto visitante volvió a anotar por medio de Maliko, mientras que España logró su tercer ensayo gracias a Alberto Carmona, que completó su doblete en el minuto 78. Iñaki Mateu acertó con la transformación para establecer el 22-85 y el encuentro acabó con una marca de Irae Simone en el 81' para el definitivo 22-90.