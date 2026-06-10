La selección inglesa emplea un dispositivo para enfriar las manos en su preparación para el Mundial de fútbol. - THERABODY

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa de tecnología de bienestar Therabody ha anunciado este miércoles el lanzamiento de CryoTherm Palm, su primer dispositivo de enfriamiento de las palmas de las manos para el rendimiento deportivo y que ha sido ya testada por la selección inglesa de fútbol en su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

CryoTherm Palm es el único dispositivo de enfriamiento de las palmas validado mediante dos estudios controlados con resultados estadísticamente significativos antes de su lanzamiento. Su tecnología, respaldada por la ciencia, ayuda a reducir la temperatura corporal central entre esfuerzos de alta intensidad para retrasar la aparición de la fatiga, disminuir la percepción del esfuerzo y mantener el rendimiento durante más tiempo.

CryoTherm Palm es un dispositivo portátil e inalámbrico con dos superficies de enfriamiento, una para cada palma de la mano, diseñado para utilizarse durante los descansos naturales entre series, en el descanso de los partidos, durante tiempos muertos, pausas para hidratación o cualquier entrenamiento o competición de alta intensidad.

La tecnología patentada Cryothermal de Therabody ha proporcionado a la selección inglesa un enfriamiento científicamente calibrado que ha mantenido una temperatura terapéutica constante durante las sesiones, sin necesidad de hielo, agua ni preparación previa.

Además del enfriamiento de las palmas, el dispositivo también ofrece terapia de frío localizada, terapia de calor localizada y terapia de contraste, proporcionando a los internacionales ingleses una herramienta tanto para optimizar el rendimiento durante la actividad como para favorecer la recuperación posterior.

CryoTherm Palm ofrece tres niveles de frío científicamente calibrados (8 °C, 12 °C y 16 °C), pantalla LCD con cronómetro para controlar la duración del tratamiento e indicadores de temperatura, y una memoria de configuración que recuerda los últimos ajustes utilizados para un inicio rápido.

Con hasta 120 minutos de autonomía y carga mediante USB tipo C, su diseño portátil antideslizante con bloqueo y funda de transporte están pensados para los viajes.

El lanzamiento de este dispositivo coincide con la preparación de atletas de élite para competir en condiciones de altas temperaturas durante el verano como en el Mundial de fútbol, donde la gestión de la temperatura corporal y la recuperación pueden ser factores decisivos para el rendimiento.

La selección nacional de fútbol de Inglaterra ha incorporado CryoTherm Palm en su fase de preparación para el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, utilizando el dispositivo durante sus concentraciones y entrenamientos antes de su debut contra Croacia, el próximo 17 de junio en Dallas.

CryoTherm Palm es el único dispositivo de enfriamiento de las palmas validado mediante dos estudios controlados: uno realizado con atletas de División I de la Universidad del Sur de California centrado en entrenamiento de fuerza, y otro con futbolistas de élite de IMG Academy sometidos a esfuerzos repetidos de sprint.

Los resultados mostraron un 28 por ciento más de volumen total de trabajo durante el entrenamiento de fuerza en comparación con el grupo de control; un 58 por ciento más de repeticiones en la última serie frente al grupo de control, y un aumento del 7 por ciento en la fuerza de agarre tras la sesión en comparación con el grupo de control.

Los deportistas percibieron una sensación térmica un 60 por ciento más fresca durante los esfuerzos repetidos de sprint, un incremento del 2,45 por ciento de la velocidad máxima de sprint frente al grupo de control, y un mantenimiento de la velocidad de sprint un 4,7 por ciento superior durante esfuerzos máximos repetidos.

CryoTherm Palm, que ya está disponible en Estados Unidos con un precio de 399 euros y llegará a la Unión Europea, Reino Unido, Australia y Canadá en el próximo otoño, cumple con la normativa TSA para transporte aéreo y está registrado como dispositivo médico de Clase II Exento en Estados Unidos y como dispositivo médico de Clase II en Canadá.