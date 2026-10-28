Siete españoles competirán en el Mundial Paralímpico de Tenis de Mesa de Tailandia

Archivo - Ander Cepas durante los Juegos Paralímpicos de París - MIKAEL HELSING/CPE - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ánder Cepas, Daniel Rodríguez, Eduardo Cuesta, Juan Bautista Pérez, Marlon López, Roberto Éder Rodríguez y Martina Sande serán los representantes españoles que han obtenido su clasificación para el Campeonato del Mundo Paralímpico de Tenis de Mesa que se disputará del 13 al 19 de noviembre en Pattaya (Tailandia), según informó este miércoles la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM).

Cepas, bronce paralímpico en París 2024, competirá en la clase 9, donde esta temporada ha ganado los títulos individuales en los Challenger de Lignano y Sao Paulo y en los Elite de Taipei y Yvelines, en el que será su segundo Mundial tras el celebrado en Granada en 2022, donde alcanzó los cuartos de final tanto en individual como en dobles masculinos.

El vasco estará acompañado por Juan Bautista Pérez, uno de los más veteranos de la selección ya que la cita de Tailandia será su cuarto Campeonato del Mundo tras los de 2014, 2018, edición en la que ganó el bronce y 2022

Daniel Rodríguez participará en la clase 2, donde este 2026 ha ganado los oros en los Future de Costa Brava, Ostrava y Región de Murcia y en los Elite de Taipei y Yvelines, mientras que Eduardo Cuesta, bronce mundial en 2022, será el representante en la clase 11, en la que ha conquistado este año la victoria en el Future de Costa Brava.

Marlon López, oro en los torneos de Santiago y Sao Paulo, estará en la clase 10 en su primer Mundial, misma situación a nivel individual para Roberto Éder Rodríguez en la clase 3. Otra debutante será Martina Sande, representante en las clases 4-5.

Además, España también competirá en la modalidad de dobles del Campeonato del Mundo, con Cepas y Pérez en la categoría MD18, y Daniel Rodríguez y Éder Rodríguez en MD8, mientras que Éder Rodríguez y Martina Sande disputarán los dobles mixtos XD7.