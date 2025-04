Simone Biles: "No estoy tan segura de si estaré en Los Ángeles, me estoy enfocando en la cura física y mental"

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta estadounidense Simone Biles se mostró feliz por ganar el premio "más prestigioso" en el mundo del deporte como un Laureus, producto de su gran actuación en los Juegos Olímpicos de París, a los que llegó tras un duro y complicado "trabajo mental" tras lo sucedido en Tokio tres años antes, mientras que desconoce si estará en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028

"Creo que lo más importante para mí fue asegurar que mi salud mental fuera tan saludable como pudiera ser y luego ir a París fue una brisa porque estuve entrenando durante mucho tiempo, pero es muy emocionante llegar aquí a Madrid y ganar un premio que es el más prestigioso y deportivo que puedes ganar y poner a la gimnasia en el mapa en un año no olímpico", señaló Biles tras recibir el Laureus a 'Mejor Deportista' de 2024.

La múltiple campeona olímpica fue centro de atención en la capital francesa tras su repentino abandono en Tokyo 2020 por su salud mental. "Creo que el trabajo mental ha sido lo más difícil porque mostrarse vulnerable es difícil. Ir a terapia semana tras semana, y todavía estoy en terapia, ha sido lo más difícil. Tengo que saber que mi camino de salud mental puede ser lineal o no, puede estar arriba y abajo, y podría estar en terapia para el resto de mi vida. Agradezco tener acceso a este viaje de salud mental y he aprendido que merezco esta ayuda", confesó.

Ahora, la de Columbus desconoce si estará en Los Angeles 2028. "Ahora mismo todavía me estoy enfocando en la cura física y mental porque he sacrificado tanto y ahora estoy realmente disfrutando mi tiempo de descanso antes de decidir si quiero volver al gimnasio y competir", resaltó.

"Muchas personas piensan que es solo un compromiso de un año, pero en realidad son los cuatro años que llevan hasta los Juegos. Son en Los Ángeles, en los Estados Unidos, lo que es tan emocionante, pero si voy a competir de nuevo, no estoy tan segura, pero estaré allí, ya sea en el tapiz o en la grada. Es una gran decisión", añadió al respecto.

Preguntada por una de sus rivales, la brasileña Rebeca Andrade, premiada con el Laureus a 'Mejor Regreso', la calificó de "deportista increíble y extraordinaria". "Lo que ha superado es realmente inspirador. No puedo creer que haya tenido tres roturas de ligamento de rodilla y que sea tan increíble como es. Siempre me gusta competir contra ella porque me empuja a ser mejor. Por sus lesiones, se ha perdido muchos Mundiales, pero sé que si estuviera allí, tendría el mismo número de medallas que ha tenido en los años anteriores. Brasil es muy, muy afortunado de tenerla, y la gimnasia aún más", elogió.

Para la estadounidense, "ha sido bastante fácil mantener esa pasión" por la gimnasia, un deporte que además "está siempre evolucionando y cambiando". "Siempre he sido tan apasionada porque es un deporte tan hermoso, en el que podemos contar una historia con nuestros movimientos de cuerpo", subrayó

Como recomendación a las futuras generaciones, pidió "soñar grande, y luego soñar más grande". "Nunca pensé que lograría lo que he hecho en todo el deporte. El deporte femenino está en buenas mano, y hemos visto que ha evolucionado en los últimos años y que los deportes femeninos son muy populares, increíbles y pueden lograr lo que quieran. Les diría que no dejes que nadie te diga que no puedes hacer nada, porque puedes, y que nunca te quedes y siempre creas en ti mismo", remarcó.

De todos modos, la laureada gimnasta sabe que "no es fácil quedarse en la cima". "Tendrás que trabajar más duro para quedarte que para llegar. Así, les diría que crean en sí mismo y que se acerquen a aquellos que están alrededor de ella que le importan y le apoyan", expresó la estadounidense.

Finalmente, aseguró que "en absoluto" pensaba que se convertiría en una inspiración. "Cuando empecé el deporte, solo quería una beca para que mis padres no tuvieran que pagar por la escuela. Y una vez que empecé a ser seleccionada pensé que tal vez podría ir más lejos. Nunca en un millón de años pensé que sería una de las mejores en el deporte o en el top durante tanto tiempo", sentenció.